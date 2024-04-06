Парень решил проверить себя на прочность и воспользовался конструкцией для тренировки лошадей

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Перед нами специальное устройство используется для тренировки лошадей. В нем лошадки скачут по кругу на довольных высоких скоростях. И парень судя по всему решил почувствовать себя кентавром и пробежаться в этом тренажере.
Но в итоге чуть не выиграл премию Дарвина. Хотя финиша ему не хватило всего пары шагов.
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Еще одна железяка на подходе, а встать он, вряд ли успел.