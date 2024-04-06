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Парень решил проверить себя на прочность и воспользовался конструкцией для тренировки лошадей

Парень решил проверить себя на прочность и воспользовался конструкцией для тренировки лошадей

Автор:
06 апреля 2024 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   для тренировки лошадей   конструкция для тренировки лошадей   удар   фейл   
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Перед нами специальное устройство используется для тренировки лошадей. В нем лошадки скачут по кругу на довольных высоких скоростях. И парень судя по всему решил почувствовать себя кентавром и пробежаться в этом тренажере.

Но в итоге чуть не выиграл премию Дарвина. Хотя финиша ему не хватило всего пары шагов.

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Метки: Видео   Юмор   для тренировки лошадей   конструкция для тренировки лошадей   удар   фейл   
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5  комментариев
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Александр Час назад
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567
А П 18 минут назад
На самом интересном месте видео заканчивается. А там, все не радужно совсем у пацана.
Еще одна железяка на подходе, а встать он, вряд ли успел.
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7k
Евгений Д Час назад
Занесло беднягу
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149
Влад 2 часа назад
Мдя.. Похоже,для лошадей внезапная остановка не предусмотрена..
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2317 постов (2275 в горячем)

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