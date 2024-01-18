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Пенное происшествие в доме

Пенное происшествие в доме

Автор:
18 января 2024 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   инцидент   монжажная пена   неудача   фейл   
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Мужчина, используя смесь русского и татарского языков, рассказал о произошедшем с ним инциденте с монтажной пеной. Зато будет что вспомнить.

После подобной "пенной вечеринки" еще и не так заговоришь.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   инцидент   монжажная пена   неудача   фейл   
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10  комментариев
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11k
Игорь 4 часа назад
забавный язык, какие то знакомые слова проскакивают :)
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1k
дядяЛёха 2 часа назад
Да нах такие воспоминания...
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920
Exciter 2 часа назад
Этот монолог на музыку положить! Весч будет!
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4k
brotherirk 3 часа назад
бедняга! сочувствую...
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90k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Дмитрий ! 3 часа назад
Очень жаль мужика. Напомнило. Брат его?
Ссылка youtu.be
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3k
Сергей 4 часа назад
Пока свежая, оттирать нет смысла, надо ждать, пока высохнет.
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11k
МихА 4 часа назад
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