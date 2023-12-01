Собачий служебный роман

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Водитель оказался в непростой ситуации, когда "выгрузился" и попытался покинуть объект. Дорогу ему преградил живой шлагбаум.
На жёсткой сцепке
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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