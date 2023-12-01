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Собачий служебный роман

Собачий служебный роман

Автор:
01 декабря 2023 13:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   собака   фейл   
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Водитель оказался в непростой ситуации, когда "выгрузился" и попытался покинуть объект. Дорогу ему преградил живой шлагбаум.

На жёсткой сцепке

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   собака   фейл   
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4  комментария
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3k
Pioner76 2 часа назад
Ничего смешного.
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2M
Иван Кемеров Час назад
То-есть сиськи нельзя а половой акт можно? Где логика?
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167
ruslan d 2 часа назад
Нынче ночью во дворе Темнота и мрак.
Нынче ночью во дворе Заклинило собак.
Приезжал ветеринар, Пробовал разнять,
Молодой летел комар, Пробовал понять.
Он еще не знал, дурак, О такой игре,
Нынче темнота и мрак, Ночью во дворе.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот, настоящая любовь, привязанность! Они шага друг без друга ступить не могут.
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