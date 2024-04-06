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«Со мной сиди»: пёс не пустил хозяина поплавать на каяке

«Со мной сиди»: пёс не пустил хозяина поплавать на каяке

Автор:
06 апреля 2024 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   каяк   лодка   не отпускает   песик   собака   
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Собаки очень привязаны к своим хозяевам. Им по-настоящему тяжело даже ненадолго расстаться со своими людьми. Порой кажется, что, будь их воля, песики бы жили в хозяйском кармане.

Вот и в этом видео собакену совсем не понравилось желание хозяина поплавать на каяке. И он на это весьма недвусмысленно намекнул, настойчиво вытягивая лодку с хозяином на берег, чем очень рассмешил и самого мужчину, и окружающих.


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Метки: Юмор   животные   забавно   каяк   лодка   не отпускает   песик   собака   
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