«Со мной сиди»: пёс не пустил хозяина поплавать на каяке

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Собаки очень привязаны к своим хозяевам. Им по-настоящему тяжело даже ненадолго расстаться со своими людьми. Порой кажется, что, будь их воля, песики бы жили в хозяйском кармане.
Вот и в этом видео собакену совсем не понравилось желание хозяина поплавать на каяке. И он на это весьма недвусмысленно намекнул, настойчиво вытягивая лодку с хозяином на берег, чем очень рассмешил и самого мужчину, и окружающих.
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