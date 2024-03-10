Владельцы собак и их «спокойные ночи»

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Инстинкт, привязанность, страх одиночества или поиск теплого местечка — можно назвать несколько причин, которые объясняют, почему собаки так любят спать с хозяином.
У привычки спать вместе со своим питомцем есть и плюсы, и минусы)
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