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Владельцы собак и их «спокойные ночи»

Владельцы собак и их «спокойные ночи»

Автор:
10 марта 2024 10:54
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   милота   песик   собака   сон   
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Инстинкт, привязанность, страх одиночества или поиск теплого местечка — можно назвать несколько причин, которые объясняют, почему собаки так любят спать с хозяином.

У привычки спать вместе со своим питомцем есть и плюсы, и минусы)

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Метки: Юмор   животные   забавно   милота   песик   собака   сон   
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Дмитрий Час назад
Какой активный однако бульдог. Моего такса из под одеяла не вытащить до утра. А ещё он иногда храпит как трактор. Спит исключительно прижавшись к моей спине. Только вот есть один небольшой недостаток. Летом рядом с эти обогревателем охренеть можно, нагревается словно не собака, а печка.
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