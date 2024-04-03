Кошка в стиле кунг-фу дала отпор двум псам

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Житель небольшого населённого пункта стал очевидцем противостояния четвероногих обитателей китайской подворотни.
Случайный прохожий не смог пройти мимо, когда два пса решили проучить кошку, оказавшуюся на охраняемой ими территории.
Впрочем, четвероногие агрессоры, получив ощутимые царапины на мордах, вскоре вынуждены были отступить и прекратить преследование воинственного представителя семейства кошачьих, являющегося мастером кошачьих боевых искусств.
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