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Кошка в стиле кунг-фу дала отпор двум псам

Кошка в стиле кунг-фу дала отпор двум псам

Автор:
03 апреля 2024 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   в стиле кунг-фу   животные   забавно   кошка   отпор   собака   
2986
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Житель небольшого населённого пункта стал очевидцем противостояния четвероногих обитателей китайской подворотни.

Случайный прохожий не смог пройти мимо, когда два пса решили проучить кошку, оказавшуюся на охраняемой ими территории.

Впрочем, четвероногие агрессоры, получив ощутимые царапины на мордах, вскоре вынуждены были отступить и прекратить преследование воинственного представителя семейства кошачьих, являющегося мастером кошачьих боевых искусств.

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Метки: Видео   Юмор   в стиле кунг-фу   животные   забавно   кошка   отпор   собака   
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14  комментариев
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27k
Sheir 2 часа назад
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846
ghor 3 минуты назад
Ненавижу уродов, которые чужую беду на видео снимают. Стоят и ржут в сторонке. Надеюсь их тоже когда-нибудь снимут...
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1k
Graboid 5 минут назад
бедное животное .. такой стресс пережила ..
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8k
Oleg 7 минут назад
китайцы. это у них пошла мода стравливать на видео всяких животин. вижу такое - сразу минус. удаки.
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861
Ринат Фамутдинов 8 минут назад
Знатный кошак!!! Уважаю!!!
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451
Skywriter 47 минут назад
Стадом нападает только быдло, хотите драться - выходите один на один
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297
DuckTales Skywriter 15 минут назад
не работает так ...
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11k
МихА 51 минуту назад
Кто ты воин?
Ссылка youtu.be
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4k
roy komarov 57 минут назад
Тут так то борьба за жизнь. У собаки максимум морда поцарапанная - у кота максимум сломанный хребет. Жить , как говорится, захочешь - не так раскорячишься!
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876
Нежмисто Живисто Час назад
Брюс Мяу
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20k
Алексей Час назад
Это Китай детка
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39k
АнтонПолднев Час назад
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2311 постов (2267 в горячем)

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