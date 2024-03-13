Пёс пытается поговорить с хозяйкой

Когда-нибудь технический прогресс обязательно подарит владельцам домашних животных удобный карманный переводчик, который позволит им понимать каждое «мяу» и каждое «гав». Ну а пока этого не произошло, мы можем лишь гадать, о чем говорят наши хвостатые любимцы.

Разговорчивый бульдог из этого видео, кажется, рассказал хозяйке какую-то безумно интересную историю из его жизни. Возможно, речь шла о случае на прогулке или он пожаловался на огромные очереди и такие же огромные цены в ветеринарных клиниках. В любом случае, владелицу болтливого собакена сильно развеселили его странные, но смешные «словечки».