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Пёс пытается поговорить с хозяйкой

Пёс пытается поговорить с хозяйкой

Автор:
13 марта 2024 07:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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Разговорчивый пёс решил обсудить с хозяйкой какую-то историю из своей жизни. Однако женщина не захотела поддержать разговор.

Когда-нибудь технический прогресс обязательно подарит владельцам домашних животных удобный карманный переводчик, который позволит им понимать каждое «мяу» и каждое «гав». Ну а пока этого не произошло, мы можем лишь гадать, о чем говорят наши хвостатые любимцы.

Разговорчивый бульдог из этого видео, кажется, рассказал хозяйке какую-то безумно интересную историю из его жизни. Возможно, речь шла о случае на прогулке или он пожаловался на огромные очереди и такие же огромные цены в ветеринарных клиниках. В любом случае, владелицу болтливого собакена сильно развеселили его странные, но смешные «словечки».

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Юмор   животные   собака   
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4  комментария
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
Абырвалг
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2k
Igor Grishaev 8 минут назад
Что тут непонятного.
"Жрать давай!"
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11k
GRuslan 17 минут назад
Полиглот.
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44
Shockky 47 минут назад
В конце вспомнил, что он собака
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