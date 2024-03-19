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Музыканты со всего мира записали совместный трек с говорливым псом

Музыканты со всего мира записали совместный трек с говорливым псом

Автор:
19 марта 2024 07:19
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   Прикол   Юмор   животные   собака   французский бульдог   
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Пользователи сети разглядели в говорливом французском бульдоге талант и использовали его "вокал" для создания песни.

В наше время стать звездой очень просто — достаточно иметь хотя бы малейший талант и доступ в интернет. А если повезет, то мастера заметят вашу импровизацию и сделают из, например, вашего вокала настоящий хит.

Именно так и повезло французскому бульдогу из этого видео. Хотя, скорее всего, в момент, когда он пел свою песню, он не был рад и, похоже, будто на что-то жаловался. Но Сетевые музыканты разглядели в четвероногом певуне талант и быстро взяли его вокал в оборот.

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Метки: Видео   Музыка   Прикол   Юмор   животные   собака   французский бульдог   
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Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Похоже на "Ногу свело!"
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Dobriy drug

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