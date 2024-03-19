Музыканты со всего мира записали совместный трек с говорливым псом

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Пользователи сети разглядели в говорливом французском бульдоге талант и использовали его "вокал" для создания песни.
В наше время стать звездой очень просто — достаточно иметь хотя бы малейший талант и доступ в интернет. А если повезет, то мастера заметят вашу импровизацию и сделают из, например, вашего вокала настоящий хит.
Именно так и повезло французскому бульдогу из этого видео. Хотя, скорее всего, в момент, когда он пел свою песню, он не был рад и, похоже, будто на что-то жаловался. Но Сетевые музыканты разглядели в четвероногом певуне талант и быстро взяли его вокал в оборот.
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