Музыканты со всего мира записали совместный трек с говорливым псом

В наше время стать звездой очень просто — достаточно иметь хотя бы малейший талант и доступ в интернет. А если повезет, то мастера заметят вашу импровизацию и сделают из, например, вашего вокала настоящий хит.

Именно так и повезло французскому бульдогу из этого видео. Хотя, скорее всего, в момент, когда он пел свою песню, он не был рад и, похоже, будто на что-то жаловался. Но Сетевые музыканты разглядели в четвероногом певуне талант и быстро взяли его вокал в оборот.