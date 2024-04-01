«Просчитался, но где?»: провальная попытка бульдога поймать мяч

1303
1
1
Не только люди, но и животные время от времени совершают ошибки и сталкиваются с неудачами даже в тех делах, с которыми успешно справлялись уже ни раз. Бульдог из этого видео не исключение.
Пёсик хотел схватить мячик на лету, но прыгнул в другую сторону и пропустил его. Случившееся сильно рассмешило владельца бульдога, но он ничуть не смутился из-за своего провала. Он спокойно поднялся на лапки после эпичного падения, добежал до мячика и взял его как ни в чем ни бывало.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс попытался открыть клетки другим собакам
- Такса не захотела стать сосиской в хот-доге
- «Ты быканул?»: пёс решил по-братски обнять кота, но тот всё понял иначе
- Пёс заступился за главных героев фильма «Парк Юрского периода»
- «Ледяной монстр!»: смешная реакция псов на снеговика
Новости партнёров
реклама
вот это смешно.