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«Просчитался, но где?»: провальная попытка бульдога поймать мяч

«Просчитался, но где?»: провальная попытка бульдога поймать мяч

Автор:
01 апреля 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   Юмор   бульдог   животные   забавно   собака   
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Не только люди, но и животные время от времени совершают ошибки и сталкиваются с неудачами даже в тех делах, с которыми успешно справлялись уже ни раз. Бульдог из этого видео не исключение.

Пёсик хотел схватить мячик на лету, но прыгнул в другую сторону и пропустил его. Случившееся сильно рассмешило владельца бульдога, но он ничуть не смутился из-за своего провала. Он спокойно поднялся на лапки после эпичного падения, добежал до мячика и взял его как ни в чем ни бывало.


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Метки: Видео   Реакция   Юмор   бульдог   животные   забавно   собака   
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7k
schmubu Полчаса назад
это не смешно.
вот это смешно.
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7k
Трям 11 минут назад
говнопостинг
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

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