Бык отправил мотоциклиста под колёса грузовика

Женщина, сопровождавшая агрессивного быка по магистрали, не успела предпринять никаких действий, когда зверь напал на ехавшего во встречном направлении скутериста и сбил его прямо под колёса грузовика, водитель которого успел вовремя притормозить и не раздавить незадачливого владельца двухколёсного средства для передвижения.

По данным СМИ, сбитый скутерист отделался несколькими синяками и не стал привлекать правоохранительные органы, чтобы наказать владельца злобного быка.

