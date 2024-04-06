Бык отправил мотоциклиста под колёса грузовика

Несколько дней назад парнокопытный зверь, используемый для зрелищных мероприятий, атаковал участника дорожного движения, передвигавшегося на скутере по оживлённой улице в городе Бангалор (штат Карнатака, Индия).
Женщина, сопровождавшая агрессивного быка по магистрали, не успела предпринять никаких действий, когда зверь напал на ехавшего во встречном направлении скутериста и сбил его прямо под колёса грузовика, водитель которого успел вовремя притормозить и не раздавить незадачливого владельца двухколёсного средства для передвижения.
По данным СМИ, сбитый скутерист отделался несколькими синяками и не стал привлекать правоохранительные органы, чтобы наказать владельца злобного быка.
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