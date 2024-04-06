FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16459 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Бык отправил мотоциклиста под колёса грузовика

Бык отправил мотоциклиста под колёса грузовика

Автор:
06 апреля 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   бык   животные   мотоциклист   од машину   падение   
851
1
1

Несколько дней назад парнокопытный зверь, используемый для зрелищных мероприятий, атаковал участника дорожного движения, передвигавшегося на скутере по оживлённой улице в городе Бангалор (штат Карнатака, Индия).

Женщина, сопровождавшая агрессивного быка по магистрали, не успела предпринять никаких действий, когда зверь напал на ехавшего во встречном направлении скутериста и сбил его прямо под колёса грузовика, водитель которого успел вовремя притормозить и не раздавить незадачливого владельца двухколёсного средства для передвижения.


По данным СМИ, сбитый скутерист отделался несколькими синяками и не стал привлекать правоохранительные органы, чтобы наказать владельца злобного быка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Индия   бык   животные   мотоциклист   од машину   падение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
79k
Viktor Час назад
Водиле грузовика респект, реакция мгновенная и ещё хорошо, что у них движение левое, а так быть бы лепёшке!

Водиле грузовика респект, реакция мгновенная и ещё хорошо, что у них движение левое, а так быть бы лепёшке!Посмотреть
Водиле грузовика респект, реакция мгновенная и ещё хорошо, что у них движение левое, а так быть бы лепёшке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Гвоздь 13 минут назад
"нет повода для беспокойства, - подумал в полёте скутерист, - водитель - профи, успеет затормозить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 276 постов (264 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77224



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать водительские права и им вручили повестки в военкомат
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать...
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться опытом Белоруссии в решении проблемы с трудовыми мигрантами
«Приехал, отработал, вот тебе билет - домой!»: в Госдуме предложили воспользоваться...
Набирающие популярность в сообществах
За 12 лет в Москве высадили 12,8 млн деревьев и кустарников
За 12 лет в Москве высадили 12,8 млн деревьев и кустарников
Немного об истории такси в нашей стране
Немного об истории такси в нашей стране
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#аварии#Прикол#забавно#полиция#Еда#США#конфликт
#автомобили#Юмор#история#ДТП#интересное#истории#позитив#мигранты#ЧП#отношения
#автомир#Автовсячина#факты#авто аварии#животные#в мире#улыбнуло#милота#Ynews#котик
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Леопард напал на людей, пытавшихся его поймать Леопард напал на людей, пытавшихся его поймать Бык атаковал китайских пенсионеров Бык атаковал китайских пенсионеров Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении Мальчик не растерялся и запер леопарда в помещении Бык проучил наглеца, попытавшегося оседлать его на родео Бык проучил наглеца, попытавшегося оседлать его на родео Пёс повторил падение испуганных коз Пёс повторил падение испуганных коз

На что жалуетесь?

Вернуться