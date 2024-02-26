Леопард напал на людей, пытавшихся его поймать

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В окрестностях индийского города Халдвани леопард прервал игру местных жителей в крикет. Для поимки животного были вызваны специалисты. Однако операция по ловле зверя прошла не так гладко, как все рассчитывали.
Леопард несколько раз атаковал мужчин, пытавшихся его поймать. К счастью, обошлось без серьезных ранений. Хищник был пойман и позже выпущен вдали от людей.
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PS Выпустили "вдали от людей". В Индии практически не осталось таких мест .
В этом и проблема. Котикам практически негде жить, вот и появляются в деревнях...