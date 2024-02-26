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Леопард напал на людей, пытавшихся его поймать

Леопард напал на людей, пытавшихся его поймать

Автор:
26 февраля 2024 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   в мире   животные   леопард   нападение   
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В окрестностях индийского города Халдвани леопард прервал игру местных жителей в крикет. Для поимки животного были вызваны специалисты. Однако операция по ловле зверя прошла не так гладко, как все рассчитывали.

Леопард несколько раз атаковал мужчин, пытавшихся его поймать. К счастью, обошлось без серьезных ранений. Хищник был пойман и позже выпущен вдали от людей.

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Метки: Видео   Индия   в мире   животные   леопард   нападение   
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7  комментариев
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9k
vasilykopkov 37 минут назад
Молодец котейка, навёл шороху.
PS Выпустили "вдали от людей". В Индии практически не осталось таких мест .
В этом и проблема. Котикам практически негде жить, вот и появляются в деревнях...
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11k
MPEG-8 Минуту назад
Когда то думал, что самый опасный хищник в Индии тигр (Шерхан), а оказывается еб...е леопарда в мире кошачьих нет, нападений на людей какое то неимоверное количество.
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23k
Слепой Пью 3 минуты назад
Визжащая толпа индюков как есть облезьяны! Сцуки, кота обидели!
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8k
perekrestok 7 минут назад
Котоейка краспвец! И для народа бесплатное кино. С элементами хоррора.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Пристали к котику.)))
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1k
ProFanas Полчаса назад
просто котейка давал понят что "не трожте меня, я сам уйду!", как минимум троим пришлоть менять исподнее...
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157
ДокторКто 44 минуты назад
не похоже что бы был отпущен(
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