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Пёс повторил падение испуганных коз

Пёс повторил падение испуганных коз

Автор:
11 марта 2024 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   козы   обморок   обморочные козы   падение   собака   
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Пёс при приближении мужчины потерял контроль над своим телом и упал в "обморок". Состояние животного напомнило пользователям сети обморочных коз, которые впадают в ступор при испуге.

Несколько лет назад Сеть заполонили видео с козами, которые падали очень странным образом, будто в одно мгновение превращаясь в статуи. Суть в том, что американские селекционеры когда-то вывели вид коз, которых прозвали обморочными. В случае опасности они падают на землю и их в буквальном смысле парализует на некоторое время.

Пёс из этого видео похоже тоже видел такие ролики и счел это явление весьма забавным, начав воспроизводить такое же поведение в любой опасной ситуации.

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Метки: Видео   Пёс   животные   козы   обморок   обморочные козы   падение   собака   
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