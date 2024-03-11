Пёс повторил падение испуганных коз

Несколько лет назад Сеть заполонили видео с козами, которые падали очень странным образом, будто в одно мгновение превращаясь в статуи. Суть в том, что американские селекционеры когда-то вывели вид коз, которых прозвали обморочными. В случае опасности они падают на землю и их в буквальном смысле парализует на некоторое время.

Пёс из этого видео похоже тоже видел такие ролики и счел это явление весьма забавным, начав воспроизводить такое же поведение в любой опасной ситуации.