Пёс повторил падение испуганных коз

Пёс при приближении мужчины потерял контроль над своим телом и упал в "обморок". Состояние животного напомнило пользователям сети обморочных коз, которые впадают в ступор при испуге.
Несколько лет назад Сеть заполонили видео с козами, которые падали очень странным образом, будто в одно мгновение превращаясь в статуи. Суть в том, что американские селекционеры когда-то вывели вид коз, которых прозвали обморочными. В случае опасности они падают на землю и их в буквальном смысле парализует на некоторое время.
Пёс из этого видео похоже тоже видел такие ролики и счел это явление весьма забавным, начав воспроизводить такое же поведение в любой опасной ситуации.
Источник:
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