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Бык проучил наглеца, попытавшегося оседлать его на родео

Бык проучил наглеца, попытавшегося оседлать его на родео

Автор:
14 февраля 2024 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бык   животные   падение   родео   экстремал   
1456
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Болезненный эпизод из жизни оставшегося неизвестным любителя острых ощущений был запечатлён одним из очевидцев рискованного мероприятия.

Парнокопытный участник родео отбил атаку первого экстремала, спрыгнувшего на него с ограждения, а затем вовремя отбежал в сторону, в тот момент, когда второй обнажённый по пояс ковбой попытался оседлать свирепого зверя.



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Метки: Видео   бык   животные   падение   родео   экстремал   
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5  комментариев
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7k
Alex Час назад
Тот случай, когда животное умнее людей.
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5k
Дмитрий Круглов 19 минут назад
Жаль не лягнул в добавок!
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328
Сеня 44 минуты назад
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42
Dima 52 минуты назад
как он без мозгов, до таких лет дожил?
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3k
Pioner76 57 минут назад
Я всегда за быка. Ибо нех.у,й. Мог еще и с ноги на память вь.еб,а,ть
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