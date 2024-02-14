Бык проучил наглеца, попытавшегося оседлать его на родео

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Болезненный эпизод из жизни оставшегося неизвестным любителя острых ощущений был запечатлён одним из очевидцев рискованного мероприятия.
Парнокопытный участник родео отбил атаку первого экстремала, спрыгнувшего на него с ограждения, а затем вовремя отбежал в сторону, в тот момент, когда второй обнажённый по пояс ковбой попытался оседлать свирепого зверя.
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