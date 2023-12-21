Бык проучил подкравшегося к нему наглеца

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Парень решил пощекотать себе нервы и подкрался к быку сзади. Он рассчитывал потрогать животное в области промежности и сбежать, однако рогатый обитатель фермы нарушил его планы.
Молодой человек явно не отдавал отчёта своим действиям, когда решил потрогать быка за яички. Реакция копытного зверя последовала незамедлительно. Приятель искателя острых ощущений запечатлел удар копытом по лицу героя сюжета.
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