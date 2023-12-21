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Бык проучил подкравшегося к нему наглеца

Бык проучил подкравшегося к нему наглеца

Автор:
21 декабря 2023 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бык   в мире   животные   идиот   люди   слабоумие и отвага   
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Парень решил пощекотать себе нервы и подкрался к быку сзади. Он рассчитывал потрогать животное в области промежности и сбежать, однако рогатый обитатель фермы нарушил его планы.

Молодой человек явно не отдавал отчёта своим действиям, когда решил потрогать быка за яички. Реакция копытного зверя последовала незамедлительно. Приятель искателя острых ощущений запечатлел удар копытом по лицу героя сюжета.

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Метки: Видео   бык   в мире   животные   идиот   люди   слабоумие и отвага   
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6  комментариев
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6k
pinbalist Час назад
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Pravednik84 Полминуты назад
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35k
Fat Lynx Минуту назад
Я когда в школе учился, у нас был чувак, которого конь лягнул... Я не злой человек, но вот уже 25 лет прошло, а как вспомню, настроение поднимается.
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38k
russger 36 минут назад
Какое-то немного странное желание потрогать животное за яйца
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19k
Shtoppi 53 минуты назад
придурок какой-то, ходит и животных за причиндалы трогает. совсем больной на голову по ходу.
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4k
Харон Час назад
Эх, сорвалась премия Дарвина....
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