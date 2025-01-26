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Мужчина допустил ошибку, посадив быка в кузов

Мужчина допустил ошибку, посадив быка в кузов

Автор:
26 января 2025 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЧП   бык   животные   кузов   падение   фиаско   
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Рогатый обитатель китайской фермы продемонстрировал свой буйный нрав и, находясь в кузове, опрокинул транспортное средство своего хозяина.

Китайский фермер столкнулся с проблемой, когда попытался переместить парнокопытного зверя. Видеокамера, установленная над сельской автомагистралью, запечатлела, как бык при попытке совершить побег, опрокинул на бок транспортное средство.

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Метки: Видео   ЧП   бык   животные   кузов   падение   фиаско   
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25k
GROMOZEKA 2 часа назад
Скажу лишь одно
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
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37k
AzuveR 2 часа назад
Трёхколёсный велосипед с мотором и кузовом, не самое надёжное приспособление ,для транспортировки живых грузов с буйным нравом.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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