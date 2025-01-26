Мужчина допустил ошибку, посадив быка в кузов

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Рогатый обитатель китайской фермы продемонстрировал свой буйный нрав и, находясь в кузове, опрокинул транспортное средство своего хозяина.
Китайский фермер столкнулся с проблемой, когда попытался переместить парнокопытного зверя. Видеокамера, установленная над сельской автомагистралью, запечатлела, как бык при попытке совершить побег, опрокинул на бок транспортное средство.
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