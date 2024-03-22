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Кофеманы ловите новую фобию

Кофеманы ловите новую фобию

Автор:
22 марта 2024 11:28
Сообщество : Животные
Метки: США   жесть   животные   кофе   кофеманы   мышка   мышь   фобия   
849
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Американка купила кофе, выпила его и обнаружила на дне стакана протеиновую добавку в виде мёртвой мыши.


Теперь девушка планирует отсудить у заведения довольно крупную сумму в качестве морального вреда.

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Метки: США   жесть   животные   кофе   кофеманы   мышка   мышь   фобия   
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5  комментариев
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22k
alexis 46 минут назад
Обычный мышечино. А к ужину подают кротовуху.
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420
Ви 8 минут назад
Поэтому, я, когда пью кофе - закрываю глаза.
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3k
Игорь 47 минут назад
ага, ща скажут, что сквозь жернова кофемолки проскочила.
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36k
БамбарбияКиргуду 47 минут назад
Пусть на сковородке пожарит.Бонус от кафешки.
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396
Алексей Куликов Час назад
Бред. Как такое возможно? Если только не сама.
А кофеманам что. Самые упоротые Лювак пьют.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1816 постов (1772 в горячем)

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