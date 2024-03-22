Кофеманы ловите новую фобию

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Американка купила кофе, выпила его и обнаружила на дне стакана протеиновую добавку в виде мёртвой мыши.
Теперь девушка планирует отсудить у заведения довольно крупную сумму в качестве морального вреда.
Вкусно, но грустно
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А кофеманам что. Самые упоротые Лювак пьют.