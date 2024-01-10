Мышонок прибирается в сарае дедушки

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Мышонок уже несколько месяцев почти каждую ночь наводит порядок в сарае 75-летнего мужчины. Пенсионер установил камеру, которая запечатлела грызуна во время уборки.
Стюарт Литтл, ты ли это?
На опубликованном в сети видео животное складывает разбросанные предметы в коробку.
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