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Мышонок прибирается в сарае дедушки

Мышонок прибирается в сарае дедушки

Автор:
10 января 2024 11:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   интересно   мышь   необычно   уборка   
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Мышонок уже несколько месяцев почти каждую ночь наводит порядок в сарае 75-летнего мужчины. Пенсионер установил камеру, которая запечатлела грызуна во время уборки.

Стюарт Литтл, ты ли это?

На опубликованном в сети видео животное складывает разбросанные предметы в коробку.

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Метки: Видео   в мире   животные   интересно   мышь   необычно   уборка   
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4  комментария
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Quantimus 24 минуты назад
Я две живоловки купил. Теперь ловлю мышей живыми, а то жалко их было. Правда приходится вывозить в лес добычу... Но, к счастью, это нечасто случается.
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3k
Pioner76 10 минут назад
Кота ему в помощь..
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5k
Григорий 15 минут назад
кокой хозяйственный мыш)
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11k
Борис Карабанов Час назад
К сожалению, мышонок не может оставаться мышонком несколько месяцев, т.к. мышь достигает половой зрелости, т.е. становится взрослой, всего через 5-8 недель после рождения.
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