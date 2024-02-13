Ковбой спас телёнка с помощью лассо

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Один из телят американского фермера вышел на лёд водоёма и не смог вернуться обратно. К счастью, у мужчины есть в друзьях ковбой, который умеет мастерски кидать лассо и всегда рад помочь.
Животное несколько раз упало и начало паниковать, рискуя проломить лёд. Мужчина накинул на телёнка лассо и подтянул его к берегу.
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