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Ковбой спас телёнка с помощью лассо

Ковбой спас телёнка с помощью лассо

Автор:
13 февраля 2024 11:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   Спасение   в мире   добро   животные   ковбой   лассо   телёнок   
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Один из телят американского фермера вышел на лёд водоёма и не смог вернуться обратно. К счастью, у мужчины есть в друзьях ковбой, который умеет мастерски кидать лассо и всегда рад помочь.

Животное несколько раз упало и начало паниковать, рискуя проломить лёд. Мужчина накинул на телёнка лассо и подтянул его к берегу.

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Метки: Видео   США   Спасение   в мире   добро   животные   ковбой   лассо   телёнок   
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5  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Мужик с таким видом тянет телёнка:
- Щас, ты у меня дома получишь...
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10k
MPEG-8 Час назад
Ковбои нынче не те пошли, уже петлю с 5-ти метров не может набросить.
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351
volvulus Час назад
Ковбои уже не те... В старых фильмах ковбои, скача на коне, набрасывают лассо на бегущую цель, не особо напрягаясь, с первой попытки.
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8
Роман ___ volvulus 17 минут назад
Ковбой спас его с 3 тего раза. А в фильмах сколько дублей снимают чтоб показать кино?
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