Гигантский кролик отдыхает со своей хозяйкой

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В качестве домашних питомцев можно рассматривать не только кошек и собак. Например, можно завести себе огромного кролика.
Какой гигант
Бельгийский великан - самая большая порода домашних кроликов. Крупнейший представитель этого вида достиг в длину 130 сантиметров.
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