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Гигантский кролик отдыхает со своей хозяйкой

Гигантский кролик отдыхает со своей хозяйкой

Автор:
20 марта 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Бельгийский великан   Видео   Питомец   животные   кролик   фландр   
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В качестве домашних питомцев можно рассматривать не только кошек и собак. Например, можно завести себе огромного кролика.

Какой гигант

Бельгийский великан - самая большая порода домашних кроликов. Крупнейший представитель этого вида достиг в длину 130 сантиметров.

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Метки: Бельгийский великан   Видео   Питомец   животные   кролик   фландр   
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