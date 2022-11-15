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Фландры - великаны среди кроликов

Фландры - великаны среди кроликов

Автор:
15 ноября 2022 21:59
Сообщество : Животные
Метки: большие животные   домашние животные   животные   кролик   кролики   породы   самые большие животные   факты   фландр   фото   
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Кролики породы фландр (или фламандский гигант) - самые крупные кролики в мире. Узнаем немного фактов и посмотрим на этих великанов!

Источник:

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Метки: большие животные   домашние животные   животные   кролик   кролики   породы   самые большие животные   факты   фландр   фото   
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1  комментарий
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Мечислав 8 минут назад
После милых фото их едят, кролики кстати оч. вкусные ))) Или вы думаете что они такие гигантские из-за "милоты", то это мягко говоря не так ))))
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