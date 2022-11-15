Фландры - великаны среди кроликов

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Кролики породы фландр (или фламандский гигант) - самые крупные кролики в мире. Узнаем немного фактов и посмотрим на этих великанов!
Фландры - известные великаны в мире кроликов. Вес этих гигантов может достигать более 10 килограммов, а длина тела - в среднем 70 см. Изначально порода была выведена в бельгийском регионе Фландрия, откуда и появилось её название. Этих кроликов в основном разводили ради мяса и шерсти, но со временем порода стала выставочной, и кроликов также стали заводить как домашних. Они становятся отличными домашними животными - это чрезвычайно послушные и активные существа.
Порода довольно старая - они появились еще до 16 века. Она не привлекала большого международного внимания примерно до 1910 года, после чего всё чаще стала появляться на выставках. Согласно стандартам породы, хорошо развитый фламандский гигант имеет большую голову, длинные стоячие уши, длинное и мощное тело, а также высокий, плотный, густой мех.
Из-за больших размеров “король кроликов” довольно требователен - ему необходимо большое пространство для обитания, и большее количество пищи по сравнению с другими породами домашних кроликов. В семействе этих кроликов есть рекордсмен по размеру - это фландр, который весит 22 кг и имеет длину тела 1,3 метра.
Видео с фландрами
Источник:
АНТИФИШКИ
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