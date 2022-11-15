Фландры - великаны среди кроликов

Фландры - известные великаны в мире кроликов. Вес этих гигантов может достигать более 10 килограммов, а длина тела - в среднем 70 см. Изначально порода была выведена в бельгийском регионе Фландрия, откуда и появилось её название. Этих кроликов в основном разводили ради мяса и шерсти, но со временем порода стала выставочной, и кроликов также стали заводить как домашних. Они становятся отличными домашними животными - это чрезвычайно послушные и активные существа.