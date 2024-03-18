Металлическая сцена чуть не придавила детей во время Масленицы

Новый планшет от Blackview MEGA 1 с 50-Мп камерой и 120-Гц экраном

Актриса, у которой еще нет Оскара

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Момент падения дерева на женщину попал на видео

Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться