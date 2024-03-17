Рысь не может пробраться в курятник, но регулярно пугает кур

Женщина по имени Эми рассказала, что её куры живут в постоянном стрессе, да и хозяйке птиц тоже не до веселья.
Вот уже целый год в гости к домовладелице приходит рысь, и это вовсе не та гостья, которой можно обрадоваться. Хищница постоянно пытается добраться до кур в курятнике. И хотя забор является непреодолимой помехой, рысь не оставляет своих попыток и регулярно пугает несчастных кур. Эми предупредила всех соседей о том, что домашнюю живность стоит держать под присмотром.
При этом женщине жалко не только своих кур, но и, как ни странно, рысь. Конечно, животное преследует птиц не от хорошей сытой жизни. А возможно, что рыси нужно прокормить не только себя, но и детёнышей — вздыхает Эми. Но не делиться же с непрошеной гостьей своими домашними курочками?
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