Рысь не может пробраться в курятник, но регулярно пугает кур

Вот уже целый год в гости к домовладелице приходит рысь, и это вовсе не та гостья, которой можно обрадоваться. Хищница постоянно пытается добраться до кур в курятнике. И хотя забор является непреодолимой помехой, рысь не оставляет своих попыток и регулярно пугает несчастных кур. Эми предупредила всех соседей о том, что домашнюю живность стоит держать под присмотром.



При этом женщине жалко не только своих кур, но и, как ни странно, рысь. Конечно, животное преследует птиц не от хорошей сытой жизни. А возможно, что рыси нужно прокормить не только себя, но и детёнышей — вздыхает Эми. Но не делиться же с непрошеной гостьей своими домашними курочками?



