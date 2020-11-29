Любвеобильные рыси перегородили дорогу туристу

Канадский был вынужден сделать остановку, чтобы дождаться, когда две хищные кошки освободят дорогу.
Со слов автора видеоролика, разнополые хищники на протяжении нескольких минут демонстрировали свои вокальные способности друг другу, а затем отправились в ближайший кустарник, чтобы начать брачный сезон.
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Но они все равно классные и приятные на ощупь.