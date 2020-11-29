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Любвеобильные рыси перегородили дорогу туристу

Любвеобильные рыси перегородили дорогу туристу (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2020 09:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   дорога   животные   перегородили дорогу   рыси   рысь   турист   фото   
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Канадский был вынужден сделать остановку, чтобы дождаться, когда две хищные кошки освободят дорогу.

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Метки: видео   дорога   животные   перегородили дорогу   рыси   рысь   турист   фото   
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9  комментариев
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3k
Квизо 48 минут назад
Поёшь ты хорошо, но голос у тебя противный.
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10k
Кот Минуту назад
Ну вот, еще даже, так сказать, не женаты, а уже скандалят...
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33k
Элек Мек 10 минут назад
Территорию делят.
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22k
Григорий 15 минут назад
Человеки глупые, венец творения, сами млеют от кошачьих, а коты нас пользуют.
Но они все равно классные и приятные на ощупь.
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404
Александр Туманов Полчаса назад
Отправились в кустарник чтобы... Подглядывать не хорошо.
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827
Oggych 38 минут назад
Не дай Бог такое ночью в лесу услышать
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998
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А где видео, как они "отправились в ближайший кустарник, чтобы начать брачный сезон"?
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14k
Теуш Алексей ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Друг спрашивает?
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3k
Игорь 2 часа назад
дороги тоже не фантастика
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