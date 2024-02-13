FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15974 поста • 1700 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Попугай пытается выгнать наглого кота из клетки

Попугай пытается выгнать наглого кота из клетки

Автор:
13 февраля 2024 08:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   клетка   кот   попугай   
1353
1
1

Хозяин кота и попугая запечатлел попытки пернатого выгнать непрошенного гостя из своей клетки.

Родной дом всегда ассоциируется с комфортом и безопасностью, поэтому, если кто-то вторгается в него без разрешения, это сильно беспокоит. Вот и попугаю из видео не понравилось, когда его клетку занял нахальный котяра.

Беспардонный пушистик забрался в клетку и сразу же почувствовал себя ее хозяином. Попугая до глубины души возмутил поступок кота, поэтому он, не раздумывая, поспешил выгнать наглого квартиранта из своего жилища. «Проваливай, блохастый! Это мой дом», — сказал бы попугайчик, если бы мог.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Реакция   животные   клетка   кот   попугай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Сталкер 39 минут назад
А потом снимающий(щая), когда котик придушит попугая, будет плакаться: "Ой, как же так получилось, они ж дружили!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 51 минуту назад
Котик просто зашёл в гости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

657682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Сербские болельщики принесли российский флаг на матч чемпионата Сербии
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Изгой": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V
Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Человеческие зоопарки — когда людей содержали в вольерах для развлечения публики
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Встречали таких?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#забавно#Россия#интересное#США#аварии#авто аварии#кино
#Юмор#в мире#люди#позитив#интересно#дети#история#ДТП#кот#Автовсячина
#животные#факты#автомобили#автомир#Китай#новости#полиция#СССР#картинки#Разное
Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Любовь это - пригласить ее/его в кино оригинальным способом Внезапное нападение кота на хозяина Внезапное нападение кота на хозяина Неудачный ночной перекус котёнка Неудачный ночной перекус котёнка Хозяин пылесосит своего кота Хозяин пылесосит своего кота Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота Кошки и их впечатляющая реакция Кошки и их впечатляющая реакция

На что жалуетесь?

Вернуться