Попугай пытается выгнать наглого кота из клетки

Родной дом всегда ассоциируется с комфортом и безопасностью, поэтому, если кто-то вторгается в него без разрешения, это сильно беспокоит. Вот и попугаю из видео не понравилось, когда его клетку занял нахальный котяра.

Беспардонный пушистик забрался в клетку и сразу же почувствовал себя ее хозяином. Попугая до глубины души возмутил поступок кота, поэтому он, не раздумывая, поспешил выгнать наглого квартиранта из своего жилища. «Проваливай, блохастый! Это мой дом», — сказал бы попугайчик, если бы мог.