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Спасение рыси из капкана

Спасение рыси из капкана

Автор:
14 марта 2024 13:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   животные   капкан   поступок   рысь   
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Люди повстречали рысь, попавшую лапой в капкан. Рискуя быть искусанным, добрый человек освободил хищника из ловушки.

Очередной пример человеческой доброты и благородства.

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Метки: Видео   Спасение   добро   животные   капкан   поступок   рысь   
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18  комментариев
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6k
Дмитрий ! 2 часа назад
Жаль, кто ставит капканы, сами в них не часто попадают.
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10k
Zhora 9 минут назад
Красивый зверь!
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25k
Павел Плеханов 17 минут назад
Здоровья котьке. По мордашке похоже, что девочка.
Лапка гнётся в суставе и наступает полной стопой - возможно, не сильно пострадала.
А ещё котька очень устала и пить хочет.
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31k
Axel 20 минут назад
Бедный котик
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8k
Alex Полчаса назад
Тем, кто капканы ставят, надо яйца отрывать.
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60k
dima423 39 минут назад
красивая киска)
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2k
Александр 44 минуты назад
я сам охотник и хожу по осени в отпуске на охоту.
но не понимаю нахрена капкан та ставить? те кто ставят, они кто промысловики или дома еды мало и ее добывать долго надо? ну не понимаю я их. можно же спокойно добыть "традиционным" методом охоты, если зверь этот в есть на территории охоты.
а рыську жалко, лапа у нее долго заживать будет если кости целы. надеюсь она с голоду не умерла пока зализывала раны. а если кости сломаны то ... грустно
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4k
cnob7 57 минут назад
суки, обижают котиков. челу +100 в карму
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156
hasek39 cnob7 55 минут назад
только котиков да любое животное жалко, это твари кто ставит капканы
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8k
Станислав Час назад
Кто поставил капкан, чтоб ты здох от рака... в жопе.
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858
Николай Пасеко Час назад
красивая рысь....
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14k
Владимир 2 часа назад
Какая красивая кошка.
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348
Сергей 2 часа назад
При чём здесь доброта и благородство? Просто он этот капкан не на рысь ставил, вот и освобождает капкан.
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