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Люди повстречали рысь, попавшую лапой в капкан. Рискуя быть искусанным, добрый человек освободил хищника из ловушки.
Очередной пример человеческой доброты и благородства.
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Лапка гнётся в суставе и наступает полной стопой - возможно, не сильно пострадала.
А ещё котька очень устала и пить хочет.
но не понимаю нахрена капкан та ставить? те кто ставят, они кто промысловики или дома еды мало и ее добывать долго надо? ну не понимаю я их. можно же спокойно добыть "традиционным" методом охоты, если зверь этот в есть на территории охоты.
а рыську жалко, лапа у нее долго заживать будет если кости целы. надеюсь она с голоду не умерла пока зализывала раны. а если кости сломаны то ... грустно