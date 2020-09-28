Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса

Владелец частного дома стал замечать, что из его курятника начали пропадать птицы. Мужчина установил камеру наблюдения, чтобы знать похитителя в лицо.
За всё время злодей успел украсть 5 птиц.
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- Жизнь тяжелая стала - хозяин курятника недосчитался нескольких кур и
понаставил капканы. Кое как вырвалась оттуда.
Волк:
- Дааа, тяжело стало жить! На овчарне сторож тоже овец недосчитался -
волкодава посадил. Еле отбился от него!
Один медведь сидит и молчит, как будьто у него в жизни все шоколадно.
Волк с Лисой и спрашивают у него:
- Миша, а у тебя что, все нормально что ли?
Медведь:
- А я на стройку сторожем устроился. Там одни таджики да узбеки работают - кто ж
их считает?