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Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса

Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 13:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   внезапно   животные   кража   курица   курятник   
3628
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Владелец частного дома стал замечать, что из его курятника начали пропадать птицы. Мужчина установил камеру наблюдения, чтобы знать похитителя в лицо.

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Метки: видео   внезапно   животные   кража   курица   курятник   
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14  комментариев
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11k
Telar Gouroi Полчаса назад
"Может вор таскает кур через окно? Да нееее, бред какой-то, пусть стоит открытым"
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17k
Алексей 4 минуты назад
Лесенку специально ему оставили? ))) Фермеры... )))
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5k
Garpia121 10 минут назад
Зачем форточку оставлять на ночь?
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14k
nobody® 16 минут назад
Все забились в угол и уцелели, досталось самой активной. Жизненно
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2k
Manul 23 минуты назад
застукали
Ссылка youtu.be
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48k
smakido Manul 15 минут назад
Она просто заглянула погреться !
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4k
Сергей Полчаса назад
Встретились медведь, лиса и волк. Лиса жалуется:
- Жизнь тяжелая стала - хозяин курятника недосчитался нескольких кур и
понаставил капканы. Кое как вырвалась оттуда.
Волк:
- Дааа, тяжело стало жить! На овчарне сторож тоже овец недосчитался -
волкодава посадил. Еле отбился от него!
Один медведь сидит и молчит, как будьто у него в жизни все шоколадно.
Волк с Лисой и спрашивают у него:
- Миша, а у тебя что, все нормально что ли?
Медведь:
- А я на стройку сторожем устроился. Там одни таджики да узбеки работают - кто ж
их считает?
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−18
Князь Курбский Полчаса назад
Как раз на шапку хватит
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22k
Sergey Полчаса назад
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
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86k
сапер Водичка 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Serg2001 Час назад
Вот те и "крошка енот"... ))
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6k
GrblFF Час назад
Лиса - заказчик этого мероприятия наверное, либо сама замаскировалась.
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3k
ezhik GrblFF 50 минут назад
Когда думаешь, что твоих кур таскает лиса
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22k
Павел Плеханов Час назад
А потом из злодея сшили енотовую шапку.
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