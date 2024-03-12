Учительницу осудили за эротичный танец перед учениками

В честь Международного женского дня в гимназии № 161 между учителями провели танцевальный конкурс, однако женщины выбрали странные методы борьбы – в какой-то момент они начали раздеваться. В это время в зале находились дети, сообщает читатель телеграм-канала «Злой Екб».

На видео, отправленном читателем, заметно, что одна из учительниц сняла кофту, а вторая задрала юбку и продемонстрировала свои ноги. Какую реакцию хотели получить педагоги, неизвестно.

По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в школе проводили праздник в преддверии 8 Марта и Совет старшеклассников совместно с педагогами организовали интересные конкурсы, в которых педагогам нужно было сочинять стихотворения о весне и петь песни.



Как думаете, заслуживают ли учительницы порицания?

