FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7716 постов • 3093 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Учительницу осудили за эротичный танец перед учениками

Учительницу осудили за эротичный танец перед учениками

Автор:
12 марта 2024 11:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   екатеринбург   ученики   учительница   школа   эротичный танец   
902
1
1

Учительницы 161-й гимназии во время участия в танцевальном конкурсе в битве за первенство перестарались и продемонстрировали оголенные части тела.

В честь Международного женского дня в гимназии № 161 между учителями провели танцевальный конкурс, однако женщины выбрали странные методы борьбы – в какой-то момент они начали раздеваться. В это время в зале находились дети, сообщает читатель телеграм-канала «Злой Екб».

На видео, отправленном читателем, заметно, что одна из учительниц сняла кофту, а вторая задрала юбку и продемонстрировала свои ноги. Какую реакцию хотели получить педагоги, неизвестно.


По информации пресс-службы мэрии Екатеринбурга, в школе проводили праздник в преддверии 8 Марта и Совет старшеклассников совместно с педагогами организовали интересные конкурсы, в которых педагогам нужно было сочинять стихотворения о весне и петь песни.

Как думаете, заслуживают ли учительницы порицания?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   екатеринбург   ученики   учительница   школа   эротичный танец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский Час назад
Нет покоя [мат]-тым. Где тут эротика или хоть что-то неприличное? Да, подурачились. Дальше что?
Откуда столько больных людей, готовых обижаться на всё? Ощущение, что защищая чувства одних, дали отмашки всем остальным. И вот уже летят доносы и осуждения. Жуть конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
котегRUS 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA Час назад
Профурсетка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

842980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
«Отвечаю - ничего не будет»: в Питере школьник зиганул в местном ТЦ и попал в полицию
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта
Копилка сюжетов — творчество Айзека Азимова⁠⁠
Копилка сюжетов — творчество Айзека Азимова⁠⁠
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Они стране Победу, а что страна в ответ?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#автомир#собака#аварии#факты#позитив#мужчины#интересное#Санкт-Петербург
#фото#люди#в мире#интересно#ДТП#авто аварии#Пёс#Разное#дети#СССР
#Прикол#автомобили#машина#история#забавно#кот#кино#Жизнь#Еда#США
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Простое и запоминающееся поздравление Простое и запоминающееся поздравление Учительница попыталась отрезать парню длинные волосы Учительница попыталась отрезать парню длинные волосы Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса «Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем» «Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем» «Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников «Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников

На что жалуетесь?

Вернуться