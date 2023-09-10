«Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников

Учительница одной из школ, предположительно в Набережных Челнах, засыпала оскорблениями учащихся в этом заведении подростков.
Причина конфликта остается неизвестной, однако на записи, длящейся более минуты, женщина по существу не сказала ничего — на протяжении всего ролика она оскорбляла учащихся.
Издание обратилось в администрацию Набережных Челнов, чтобы узнать подробности произошедшего.
Там не подтвердили, что произошедшее случилось именно в этом городе. Тем не менее в городской администрации призвали откликнуться авторов видео и тех, кто присутствовал рядом с учителем, чтобы рассказать о деталях случившегося.
В данном видео нет упоминания про город, номер школы или имени учителя, отсутствует видеоряд, сообщение анонимное. Поэтому просим критически относиться к представленной информации, показан лишь эпизод, — говорится в сообщении.
Источник:
- Первоклассник пытается вырваться из рук отца, потому что не хочет идти в школу
- Бойтесь гнева терпеливых людей!
- Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса
- «Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»
- Учительница попыталась отрезать парню длинные волосы