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«Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников

«Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников

Автор:
10 сентября 2023 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   в Набережных Челнах   выражение   оскорбление   ученики   учительница   школа   
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Учительница одной из школ, предположительно в Набережных Челнах, засыпала оскорблениями учащихся в этом заведении подростков.

Причина конфликта остается неизвестной, однако на записи, длящейся более минуты, женщина по существу не сказала ничего — на протяжении всего ролика она оскорбляла учащихся.

Издание обратилось в администрацию Набережных Челнов, чтобы узнать подробности произошедшего.


Там не подтвердили, что произошедшее случилось именно в этом городе. Тем не менее в городской администрации призвали откликнуться авторов видео и тех, кто присутствовал рядом с учителем, чтобы рассказать о деталях случившегося.


В данном видео нет упоминания про город, номер школы или имени учителя, отсутствует видеоряд, сообщение анонимное. Поэтому просим критически относиться к представленной информации, показан лишь эпизод, — говорится в сообщении.


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Метки: Видео   в Набережных Челнах   выражение   оскорбление   ученики   учительница   школа   
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4k
Александр 18 минут назад
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13k
Евгений 3 минуты назад
И чего? Даже голос не повысила. Чот они в классе накосячили, она вывела их в коридор (судя по эху) и отчитала. Никакого криминала не вижу.
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14k
GROMOZEKA 10 минут назад
Зная как с современными детьми, порой общаются современные «педагоги», не удивляюсь
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1k
Руслана Тарасова 10 минут назад
Бред какой-то. "Не верю...!" (Станиславский)
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