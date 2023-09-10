«Нищебродины, ушлепки»: в Набережных Челнах учитель сорвалась на школьников

Причина конфликта остается неизвестной, однако на записи, длящейся более минуты, женщина по существу не сказала ничего — на протяжении всего ролика она оскорбляла учащихся.

Издание обратилось в администрацию Набережных Челнов, чтобы узнать подробности произошедшего.

Там не подтвердили, что произошедшее случилось именно в этом городе. Тем не менее в городской администрации призвали откликнуться авторов видео и тех, кто присутствовал рядом с учителем, чтобы рассказать о деталях случившегося.