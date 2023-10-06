Простое и запоминающееся поздравление

1949
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Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей. Ученики одной из школ решили оригинально поздравить своего преподавателя с праздником.
Стрессанули и улыбнули
Шутники поздравили свою учительницу с профессиональным праздником. Экие затейники!
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