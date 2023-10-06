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Простое и запоминающееся поздравление

Простое и запоминающееся поздравление

Автор:
06 октября 2023 12:15
Метки: Видео   Реакция   день учителя   дти   поздравление   розыгрыш   учительница   школа   
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Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей. Ученики одной из школ решили оригинально поздравить своего преподавателя с праздником.

Стрессанули и улыбнули

Шутники поздравили свою учительницу с профессиональным праздником. Экие затейники!

Источник:

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Метки: Видео   Реакция   день учителя   дти   поздравление   розыгрыш   учительница   школа   
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17k
banzai7 2 часа назад
Молодцы!
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14k
Всё – приехали! 22 минуты назад
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26k
Сталкер Час назад
Топчик! Реально красавцы. )
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21k
иванов дмитрий Час назад
доброе видео и ребята молодцы.
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56k
dima423 2 часа назад
Прикольно))
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