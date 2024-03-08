В Йемене на берег выбросило несколько тонн морских креветок

Между тем, как считают морские биологи, гибель креветок может иметь и естественную причину, связанную с резким изменением температуры воды или недостатком растворенного в воде кислорода. Это, впрочем, не исключает вероятность влияния на произошедшее попадания в море большого количества химических удобрений.

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По распоряжению министра сельского хозяйства и рыболовства в Хадрамаут направилась группа экспертов по морскому биоразнообразию. Как сообщила руководитель Главного управления морских и водных исследований при министерстве водных ресурсов Йемена Хана Рашид, мертвые креветки размером 4-5 см заполонили прибрежную зону на площади примерно в полтора километра. Специалисты пока не выявили ничего подозрительного с экологической точки зрения, в частности, они не установили очевидных фактов загрязнения морской среды.