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В Йемене на берег выбросило несколько тонн морских креветок

В Йемене на берег выбросило несколько тонн морских креветок

Автор:
08 марта 2024 09:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   катастрофа   креветки   море   новости   
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По мнению ряда экоактивистов, массовая гибель ракообразных может быть связана с инцидентом в Красном море, где в начале марта после атаки йеменских мятежников, затонул британский сухогруз Rubymar. Как позднее выяснилось, на его борту находилось свыше 20 тысяч тонн удобрений с сульфатом и фосфатом аммония.

Между тем, как считают морские биологи, гибель креветок может иметь и естественную причину, связанную с резким изменением температуры воды или недостатком растворенного в воде кислорода. Это, впрочем, не исключает вероятность влияния на произошедшее попадания в море большого количества химических удобрений.

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По распоряжению министра сельского хозяйства и рыболовства в Хадрамаут направилась группа экспертов по морскому биоразнообразию. Как сообщила руководитель Главного управления морских и водных исследований при министерстве водных ресурсов Йемена Хана Рашид, мертвые креветки размером 4-5 см заполонили прибрежную зону на площади примерно в полтора километра. Специалисты пока не выявили ничего подозрительного с экологической точки зрения, в частности, они не установили очевидных фактов загрязнения морской среды. 

«Погибли особи только одного вида, а именно креветки, - сказала она. – Такое явление считается вполне естественным и фиксируется ежегодно в моменты климатических изменений, влияющих на развитие и воспроизводство морских обитателей». Тем не менее, исследования еще продолжаются, взяты пробы материала для установления точных причин гибели моллюсков.

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Метки: Видео   в мире   катастрофа   креветки   море   новости   
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Андрей А 37 минут назад
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Горожанин 51 минуту назад
Погодите, так они не вареными, а сырыми такими розовыми в магазинах продаются?
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