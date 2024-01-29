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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1167 постов • 49 подписчиков подписаться
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Парень с самодельным огнеметом напал на пациентов Королевской больницы в Ливерпуле

Парень с самодельным огнеметом напал на пациентов Королевской больницы в Ливерпуле

Автор:
29 января 2024 09:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   больница   в Ливерпуле   в мире   новости   очередь   поликлиника   
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17-летний парень расчистил себе проход в поликлинике в кабинет врача крайне необычным способом.

На кадрах 17-летний британец использует аэрозольный баллончик и зажигалку и направляет пламя на двух мужчин в отделении неотложной помощи.


Полиция Мерсисайда прибыла на место происшествия, где юношу уже держали сотрудники службы безопасности.

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Метки: Видео   больница   в Ливерпуле   в мире   новости   очередь   поликлиника   
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5  комментариев
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2k
КолдурасЪ 23 минуты назад
Может ему просто спросить, надо было!
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24k
сеньор Леонсио 20 минут назад
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Vacony Полчаса назад
.. а ударишь такого - еще и сам виноват будешь. ну что за дурдом то
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xbrat Полчаса назад
Бл....ть!!!! Верните карательную психиатрию!!!!
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