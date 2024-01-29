Парень с самодельным огнеметом напал на пациентов Королевской больницы в Ливерпуле

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17-летний парень расчистил себе проход в поликлинике в кабинет врача крайне необычным способом.
На кадрах 17-летний британец использует аэрозольный баллончик и зажигалку и направляет пламя на двух мужчин в отделении неотложной помощи.
Полиция Мерсисайда прибыла на место происшествия, где юношу уже держали сотрудники службы безопасности.
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