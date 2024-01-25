Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s

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Крайнюю степень возмущения продемонстрировали французские фермеры, которые вышли на пикет против снижения доходов, увеличения издержек и степени регулирования сельхоз сектора.
Чем конкретно провинился McDonald’s и за что его закидали навозом, неизвестно, но «картошка по-деревенски» ещё никогда не была столь схожа с деревней по запаху
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