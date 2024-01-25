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Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s

Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s

Автор:
25 января 2024 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: McDonald's   Видео   Французские фермеры   в мире   гнилое сено   люди   новости   экономические проблемы   
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Крайнюю степень возмущения продемонстрировали французские фермеры, которые вышли на пикет против снижения доходов, увеличения издержек и степени регулирования сельхоз сектора.

Чем конкретно провинился McDonald’s и за что его закидали навозом, неизвестно, но «картошка по-деревенски» ещё никогда не была столь схожа с деревней по запаху

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Метки: McDonald's   Видео   Французские фермеры   в мире   гнилое сено   люди   новости   экономические проблемы   
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3  комментария
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62k
pynh 42 минуты назад
при чем тут макдак?
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3k
дед Сергей 9 минут назад
а вот это уже скотство. ладно бы под двери поставили.....
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3k
Едондер пуп 57 минут назад
А слабо Макдональдсу полить их посевы колой?)
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