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Как выглядит землетрясение под водой
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Видео
Krasava
Как выглядит землетрясение под водой
Автор:
Krasava
13 ноября 2023 12:45
Метки:
Видео
Индонезия
в мире
землетрясение
интересно
море
2569
1
1
Дайвер запечатлел землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Индонезии.
0
Дайвер запечатлел землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Индонезии.
2023-11-13T12:45:49+03:00
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землетрясение
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6
комментариев
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3k
Едондер пуп
2 часа назад
Везде оно неприятно выглядит
9
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6k
alex
42 минуты назад
интересно, а колебания через гидрокостюм чувствуются?
0
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6k
TirAn
55 минут назад
в 1989 году, осенью на полуострове Шипунский был землетряс. Я в это время находился а ПЛ в п. Бечевинский (182 обрпл). неприятное впечатление. Казалось, что кто то огромной кувалдой колотит по корпусу пл.
Эпицентр был в 40 км. 4-6 баллов
1
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1k
Дмитрий
58 минут назад
Рыбы умные...свинтили подальше.
1
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1k
Alex
Час назад
Ну под водой оно выглядит далеко не так страшно как на суше, лет пять назад, когда Италию трясло, я как раз там в отпуске был. Вроде 4-5 балла было, но очень страшно. минут пять земля тряслась так, что невозможно было на ногах устоять. прыгало всё вокруг, машины, люди, дома. И бежать то некуда, везде вокруг всё тряслось
6
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1k
Звёздный странник
2 часа назад
Это монстр кайдзю прорывается из портала.
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