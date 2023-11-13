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Как выглядит землетрясение под водой

Как выглядит землетрясение под водой

Автор:
13 ноября 2023 12:45
Метки: Видео   Индонезия   в мире   землетрясение   интересно   море   
2569
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1

Дайвер запечатлел землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Индонезии.

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Метки: Видео   Индонезия   в мире   землетрясение   интересно   море   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Везде оно неприятно выглядит
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6k
alex 42 минуты назад
интересно, а колебания через гидрокостюм чувствуются?
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6k
TirAn 55 минут назад
в 1989 году, осенью на полуострове Шипунский был землетряс. Я в это время находился а ПЛ в п. Бечевинский (182 обрпл). неприятное впечатление. Казалось, что кто то огромной кувалдой колотит по корпусу пл.
Эпицентр был в 40 км. 4-6 баллов
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1k
Дмитрий 58 минут назад
Рыбы умные...свинтили подальше.
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1k
Alex Час назад
Ну под водой оно выглядит далеко не так страшно как на суше, лет пять назад, когда Италию трясло, я как раз там в отпуске был. Вроде 4-5 балла было, но очень страшно. минут пять земля тряслась так, что невозможно было на ногах устоять. прыгало всё вокруг, машины, люди, дома. И бежать то некуда, везде вокруг всё тряслось
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Звёздный странник 2 часа назад
Это монстр кайдзю прорывается из портала.
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