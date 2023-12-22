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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1058 постов • 46 подписчиков подписаться
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На новогодней ярмарке в Бельгии на людей рухнула 20-метровая елка

На новогодней ярмарке в Бельгии на людей рухнула 20-метровая елка

Автор:
22 декабря 2023 10:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бельгия   Видео   в мире   ветер   елка   новости   падение   
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На центральной площади бельгийского города Ауденарде в результате сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель. Под деревом оказались люди, одна из пострадавших погибла.

«Три человека, оказавшиеся под упавшей ёлкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», — сказал градоначальник.

После инцидента городские власти решили закрыть рождественскую ярмарку. К расследованию происшествия подключились правоохранители.

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Метки: Бельгия   Видео   в мире   ветер   елка   новости   падение   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Час назад
Понятно: средства на установку ёлки местные чиновники распилили, а устанавливали джамшуты с равшанами за три евро.
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