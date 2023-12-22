На новогодней ярмарке в Бельгии на людей рухнула 20-метровая елка

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На центральной площади бельгийского города Ауденарде в результате сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель. Под деревом оказались люди, одна из пострадавших погибла.
«Три человека, оказавшиеся под упавшей ёлкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», — сказал градоначальник.
После инцидента городские власти решили закрыть рождественскую ярмарку. К расследованию происшествия подключились правоохранители.
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