Японские дельфины атакуют туристов

Так 60-летний японец вышел из воды с переломами ребер, а одному из пострадавших пришлось наложить 14 швов.



На видео видно, как взрослая особь подплыла к кромке воды, туристы осторожно выходят из воды, но в целом очень рады встрече, слышны крики «Kawaii» (яп. милый). А затем дельфин атакует женщину на розовом кругу.



Почему животные так делают? Специалисты говорят, что это либо из-за тревоги и беспокойства, либо от того, что дельфин привык получать от людей еду и требует добавки