Японские дельфины атакуют туристов

1986
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За последнюю неделю пострадали как минимум четыре человека, двое — достаточно серьезно.
Так 60-летний японец вышел из воды с переломами ребер, а одному из пострадавших пришлось наложить 14 швов.
На видео видно, как взрослая особь подплыла к кромке воды, туристы осторожно выходят из воды, но в целом очень рады встрече, слышны крики «Kawaii» (яп. милый). А затем дельфин атакует женщину на розовом кругу.
Почему животные так делают? Специалисты говорят, что это либо из-за тревоги и беспокойства, либо от того, что дельфин привык получать от людей еду и требует добавки
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ТС м*дила. Когда нападают, обычно жертва кричит.
На видео виден дельфин, подплывает к женщине, коснулся проплывая.
там еще где-то Годзила шарится
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А мозгов не хватает понять? В Японии на дельфинов охотятся, убивают и жрут. Соответственно у дельфинов такое поведение. Дельфины не считают японцев людьми. Они принимают их за дикарей - хищных животных и своих врагов. Что по факту так и есть.