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Японские дельфины атакуют туристов

Японские дельфины атакуют туристов

Автор:
23 июля 2023 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   в мире   дельфины   море   новости   пляж   
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За последнюю неделю пострадали как минимум четыре человека, двое — достаточно серьезно.

Так 60-летний японец вышел из воды с переломами ребер, а одному из пострадавших пришлось наложить 14 швов.

На видео видно, как взрослая особь подплыла к кромке воды, туристы осторожно выходят из воды, но в целом очень рады встрече, слышны крики «Kawaii» (яп. милый). А затем дельфин атакует женщину на розовом кругу.

Почему животные так делают? Специалисты говорят, что это либо из-за тревоги и беспокойства, либо от того, что дельфин привык получать от людей еду и требует добавки

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Метки: Видео   Япония   в мире   дельфины   море   новости   пляж   
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13  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
Японцы дельфинов жрут, вот они им и мстят. Нужна им ваша добавка, а то в океане рыба кончилась.
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2k
taxcop 14 минут назад
За Фукусиму мстят!!
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3k
Cali0str0 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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24k
MrGod 46 минут назад
Где атака?
ТС м*дила. Когда нападают, обычно жертва кричит.
На видео виден дельфин, подплывает к женщине, коснулся проплывая.
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535
Максим Эсфельд 48 минут назад
Это они за фукусиму мстят.
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2k
Андрей Час назад
надо с Фукусимы чаще отходы сбрасывать
там еще где-то Годзила шарится
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10k
Борис Карабанов Час назад
Не, не поеду. Решено.
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5k
Ал Ди Час назад
Дельфины считают японов передастами узкоглазыми.
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7k
vitenok 2 часа назад
Сожрали дельфинёнка, вот и мстят. В Японии дельфинёнок это деликатес.
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240
Александр 2 часа назад
Это им за Фукусиму
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Почему животные так делают?.."
----------
А мозгов не хватает понять? В Японии на дельфинов охотятся, убивают и жрут. Соответственно у дельфинов такое поведение. Дельфины не считают японцев людьми. Они принимают их за дикарей - хищных животных и своих врагов. Что по факту так и есть.
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