Под Москвой санитарка шлёпнула по лбу бабушку и лишилась работы

Под видеозаписью, которая набрала более 35 тысяч просмотров, представители ЦРБ заявили, что будет проведена служебная проверка.

На данный момент пациентка переведена в палату. Спасибо, что помогаете нам стать лучше, - написали в ответ на видео.

Кроме того, РЕН.ТВ уточняет, что санитарку, которая подняла руку на пенсионерку, уже уволили, так как она нарушила свои профессиональные обязанности. Также к заведующему отделением применили дисциплинарные меры за недосмотр за работой младшего персонала.