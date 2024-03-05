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Под Москвой санитарка шлёпнула по лбу бабушку и лишилась работы

Под Москвой санитарка шлёпнула по лбу бабушку и лишилась работы

Автор:
05 марта 2024 19:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   бабушка   интересное   работа   фото   шлёпнул   
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Посетители больницы тайком сняли на видео, как женщина издевается над больной пациенткой.

На ролике, опубликованном в социальных сетях, слышно, как санитарка требует от бабушки, чтобы она встала. Та встать не может, так как у него болит ноги. Судя по виду, бабушка очень старенькая и еле может передвигаться в принципе. Видимо в сердцах женщина ударила бабулю ладошкой в лоб, когда та начала приподниматься. Уточняется, что ролик был снят в Центральной районной больницы Раменского, 6 этаж хирургического корпуса отделения травматологии.

Под видеозаписью, которая набрала более 35 тысяч просмотров, представители ЦРБ заявили, что будет проведена служебная проверка.

На данный момент пациентка переведена в палату. Спасибо, что помогаете нам стать лучше, - написали в ответ на видео.

Кроме того, РЕН.ТВ уточняет, что санитарку, которая подняла руку на пенсионерку, уже уволили, так как она нарушила свои профессиональные обязанности. Также к заведующему отделением применили дисциплинарные меры за недосмотр за работой младшего персонала.

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Метки: Видео   Москва   бабушка   интересное   работа   фото   шлёпнул   
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1  комментарий
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Сталкер 12 минут назад
Какое замечательное видео! Информативное! Сразу всё понятно!
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