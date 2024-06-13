Пьяный мужчина уснул в водоеме у берега и напугал прохожих

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В Индии случайные прохожие увидели тело неизвестного в водоёме и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции начали вытаскивать тело, как вдруг оказалось, что мужчина жив.
Мужчина несколько часов лежал в воде у берега и не подавал признаков жизни. Оказалось, что он будучи пьяным залез в водоем остудиться, а потом уснул. Когда полицейские начали вытаскивать мужчину, то он проснулся.
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