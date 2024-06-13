Пьяный мужчина уснул в водоеме у берега и напугал прохожих

FISHKINET
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) 20 дизайнерских и строительных промахов, в которые трудно поверить 20 дизайнерских и строительных промахов, в которые трудно поверить Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата Максима Галкина* Силовики нагрянули с обысками в особняк и в офис старшего брата... Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за пропаганду "веселящего газа" Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответствености за... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье,... Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл... Размышление и замышление Размышление и замышление Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи Кот показал, насколько ему чужды хозяйские поцелуи В центре Москвы на прохожих рухнула часть балкона В центре Москвы на прохожих рухнула часть балкона Коридалида — крупнейшее летающее насекомое Коридалида — крупнейшее летающее насекомое 10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти 10 величайших сокровищ в истории, которые до сих пор не могут найти Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам Пьяный мужчина выпал из окна девятиэтажки и пошёл по своим делам Древняя гильотина святилища Караваджо Древняя гильотина святилища Караваджо Девушки пришли в магазин без штанов Девушки пришли в магазин без штанов Как спасатели пытались достать собаку из фонтана Как спасатели пытались достать собаку из фонтана Все умрут, они останутся. Названы 5 видов, которым удастся пережить глобальную катастрофу Все умрут, они останутся. Названы 5 видов, которым удастся... Быть отцом — это серьёзный труд! Быть отцом — это серьёзный труд!
Главная > Видео
Пьяный мужчина уснул в водоеме у берега и напугал прохожих

Пьяный мужчина уснул в водоеме у берега и напугал прохожих

Автор:
13 июня 2024 07:44
Метки: Видео   Индия   в мире   инцидент   мужчина   находка   тело   
1000
1
1

В Индии случайные прохожие увидели тело неизвестного в водоёме и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции начали вытаскивать тело, как вдруг оказалось, что мужчина жив.

Мужчина несколько часов лежал в воде у берега и не подавал признаков жизни. Оказалось, что он будучи пьяным залез в водоем остудиться, а потом уснул. Когда полицейские начали вытаскивать мужчину, то он проснулся.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Индия   в мире   инцидент   мужчина   находка   тело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Slowly 48 минут назад
Автору поста хорошо бы знать, что полицейские в Индии могут оживлять в Ганге любое говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3281 пост (3167 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984368



Другие посты автора
Популярное
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой...
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Как в бикини выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Набирающие популярность
Экипаж «Челленджера» был в сознании после взрыва корабля
Экипаж «Челленджера» был в сознании после взрыва корабля
Долг и предательство у острова Рождества. «Морской волк» против японских кораблей
Долг и предательство у острова Рождества. «Морской волк» против японских кораблей
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#аварии#конфликт#Прикол#кино#КИтай#сарказм#эмоция
#в мире#автомир#ДТП#авто аварии#интересно#США#забавно#Автовсячина#улыбнуло#маразм
#машина#автомобили#Юмор#животные#дети#кот#фильм#позитив#кошка#тюрьма
Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) Apple представила iOS 18, что нового и интересного (7 фото) "Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера "Очень опасно": мужчина выжил, спрыгнув с 11-й палубы круизного лайнера В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам Смельчак в одних трусах сумел дать отпор ворам «Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его детей за замечание о брошенном окурке «Не сожалеют и не раскаиваются»: в Екатеринбурге судят парней, избивших мужчину на глазах у его... «Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это удается «Никогда не завожу будильник». 61-летний мужчина, который выглядит на 38, рассказал, как ему это...

На что жалуетесь?

Вернуться