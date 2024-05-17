В Бразилии лошадь забралась на третий этаж жилого дома, спасаясь от наводнения

В бразильском городе Сан-Леопольдо спасли лошадь, которая, спасаясь от наводнения, спряталась в одном из жилых домов. Напуганное животное находилось в опустевшем из-за наводнения здании 10 дней.
В семичасовой операции по спасению животного, нашедшего убежище от разбушевавшейся стихии в здании, приняли участие 15 спасателей. Работникам службы экстренной помощи пришлось ввести успокоительное и завязать животному глаза, прежде чем спустить его. Когда спуск был завершен, члены спасательной команды накормили изголодавшуюся кобылу.
Ранее этот жилой дом был эвакуирован из-за проливных дождей, обрушившихся на регион с конца апреля. Представитель пожарной команды заявил в интервью местным СМИ, что лошадь поднялась по лестнице здания, чтобы добраться до безопасного места.
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