В Бразилии лошадь забралась на третий этаж жилого дома, спасаясь от наводнения

В семичасовой операции по спасению животного, нашедшего убежище от разбушевавшейся стихии в здании, приняли участие 15 спасателей. Работникам службы экстренной помощи пришлось ввести успокоительное и завязать животному глаза, прежде чем спустить его. Когда спуск был завершен, члены спасательной команды накормили изголодавшуюся кобылу.

Ранее этот жилой дом был эвакуирован из-за проливных дождей, обрушившихся на регион с конца апреля. Представитель пожарной команды заявил в интервью местным СМИ, что лошадь поднялась по лестнице здания, чтобы добраться до безопасного места.