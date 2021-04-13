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Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор

Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 09:54
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   лошадь   нападение   парк   питбуль   сша   
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Собака породы американский питбультерьер набросилась на мирно катавшую в парке людей лошадь. Несмотря на все попытки отогнать питбуля, агрессивная собака не хотела отступать.

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Метки: в мире   видео   животные   лошадь   нападение   парк   питбуль   сша   
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25  комментариев
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4k
rere82 2 часа назад
Надеюсь приехали копы и пристрелили тупого пса и его тупого хозяина.
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700
User1982 12 минут назад
жалко лошадка запряжена
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12k
Совранский Полчаса назад
Сам собачник и люблю собак, но ненавижу невоспитанных хозяев и их питомцев!
Твоя собака - твоя ответственность!-вплоть до уголовной.
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7k
Dabus 41 минуту назад
Конечно самая впечатляющая по долб***зму фраза в этом видео была: "Get horse out of dog" *Уберите лошадь от собаки* ...
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378
Antonio 42 минуты назад
В комментариях под видео на ютьюбе пишут, что собаку усыпили, владелица лошади судится с хозяйкой собаки, а в парке с тех пор введён запрет на выгул собак без поводка.Не знаю, на сколько правда.
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20k
Михаил Сметанкин Antonio 15 минут назад
Скорее всего правда. У них судебные приговоры жесткие. По шапке все получат.
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3k
Азиз Ниязов 43 минуты назад
Тупые хозяева, такую собаку надо воспитывать, а не просто заводить ради удовольствия.
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5k
mr.Poher 51 минуту назад
Очень надеюсь, что хозяйка или хозяин псины, получит штраф тысяч в десять долларов + судебный процесс и ещё сверху 10К штрафа.
Хорошо, что люди не пострадали.
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7k
diman02 55 минут назад
ПРистрелить вместе с хозяином !
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39k
parallax Час назад
Повезло тупой псине, что лошадь была запряжена.
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9k
Алексей Час назад
Оператора в топку
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7k
Garpia121 Час назад
На обладание оружием я должна предоставить справку о вменяемости, пройти курсы. Почему крупную собаку может завести любой идиот? Любая крупная собака может представлять опасность, если она у неумного человека. Что вы привязались к питбулям? Единственное их отличие, это нечувствительность к боли в момент возбуждения нервной системы. Овчарки, ротвейлеры, доберманы, крупные терьеры, не менее опасны. У меня был стафф 15 лет. Добрейшее и умнейшее существо, обожала детей, потому что с детства агрессия не поощрялась и ответственно воспитывалась. Но всегда находились идиоты, пытавшиеся натравить свою собаку на нее, понты дороже денег. Все все щенки добрейшие от рождения, опасными их делают люди.
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1k
Broscan Garpia121 24 минуты назад
Про стафа правильно сказал,у мя у соседа был.

Добрейший пёс! Его дети во дворе тягали за уши ,хвост,лапы,хоть бы хны,ещё и виляет хвостом после издевательств таких


Потому что хозяин адекватный,воспитывал правильно
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3k
Юрий Злой Час назад
собаку усыпить, хозяина хотя бы на год заставить носить намордник в общественных местах
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321
Палыч Юрий Злой 54 минуты назад
Лучше усыпить "хозяев", а псину в тюрьму.
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2k
ozonlab Час назад
Такая собака в общественных местах должна быть в наморднике и на поводке. Хозяин - недоумок.
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139
Nevad Black Час назад
почему люди то валяются на асфальте?
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13k
Booka1a Nevad Black Час назад
лошадь поцепляла
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234
Svarg69 Час назад
судя по видео, песику стало плохо. Вполне возможен летальный исход.
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5k
workmen77 Svarg69 Час назад
Песику стало бы плохо гораздо раньше, если бы лошадь была на скована в движении.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
23k
Max Shtirlic 2 часа назад
Повезло пустобрёху, что коник смирный попался - был бы по злее и не в упряжи - отскребали бы блохастого от асфальта!
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8k
Васильевна 2 часа назад
Видела на ютюбе ролик про то, как две хаски пытались цапать за ноги двух лошадей. Наездницы с трудом пытались лошадей сдержать от действий, пока не подбежал хозяин собак. Почитав описание к видео и комментарии, я узнала, что для собак такие попытки могут закончиться проломленными головами, причем, это не такая и редкость. И наездницы удивлялись беспечности хозяев собак, говоря, что они сами не знают, какой опасности подвергают своих питомцев.
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31k
Alex 2 часа назад
Усыпить вместе с хозяином
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36k
dima423 2 часа назад
молодец коняга не растерялся, отпинал тупого ублюдка) прям смотреть приятно
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