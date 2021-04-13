Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор

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Собака породы американский питбультерьер набросилась на мирно катавшую в парке людей лошадь. Несмотря на все попытки отогнать питбуля, агрессивная собака не хотела отступать.
Последовавшая от лошади реакция может надолго отбить у питбуля желание проявлять агрессию к окружающим.
Инцидент произошел 3 апреля в одном из парков в США.
Инцидент произошел 3 апреля в одном из парков в США.
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Твоя собака - твоя ответственность!-вплоть до уголовной.
Хорошо, что люди не пострадали.
Добрейший пёс! Его дети во дворе тягали за уши ,хвост,лапы,хоть бы хны,ещё и виляет хвостом после издевательств таких
Потому что хозяин адекватный,воспитывал правильно