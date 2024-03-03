Извинения и вежливость рецидивиста не помешали ему украсть сумку у диспетчера такси

"Семь раз судимого за кражи 21-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денежных средств — чуть более четырёх тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что тот же парень в ночь перед ограблением женщины совершил другое преступление: камнем разбил окно супермаркета, залез внутрь и пошёл "потрошить" кассу, но та оказалась пустой. Теперь против молодого уголовника возбудили сразу два новых дела — по статьям "Грабёж" и "Покушение на кражу".