Извинения и вежливость рецидивиста не помешали ему украсть сумку у диспетчера такси

Под Калининградом мужчина ограбил диспетчера такси со словами "тысяча извинений".
В Немане, что в Калининградской области, поймали, пожалуй, самого галантного вора в мире. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, своей целью 21-летний рецидивист выбрал диспетчера службы такси: зашёл в кабинет, замешкался и, крикнув "тысяча извинений", схватил сумку. "Улов" парня — 20 тысяч рублей, большую часть которых он успел потратить на горячительные напитки.
"Семь раз судимого за кражи 21-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денежных средств — чуть более четырёх тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что тот же парень в ночь перед ограблением женщины совершил другое преступление: камнем разбил окно супермаркета, залез внутрь и пошёл "потрошить" кассу, но та оказалась пустой. Теперь против молодого уголовника возбудили сразу два новых дела — по статьям "Грабёж" и "Покушение на кражу".
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