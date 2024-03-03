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Извинения и вежливость рецидивиста не помешали ему украсть сумку у диспетчера такси

Извинения и вежливость рецидивиста не помешали ему украсть сумку у диспетчера такси

Автор:
03 марта 2024 09:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   вежливость   вор   диспетчер такси   извинился   ограбление   рецидивист   
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Под Калининградом мужчина ограбил диспетчера такси со словами "тысяча извинений".

В Немане, что в Калининградской области, поймали, пожалуй, самого галантного вора в мире. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, своей целью 21-летний рецидивист выбрал диспетчера службы такси: зашёл в кабинет, замешкался и, крикнув "тысяча извинений", схватил сумку. "Улов" парня — 20 тысяч рублей, большую часть которых он успел потратить на горячительные напитки.

"Семь раз судимого за кражи 21-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Полицейские изъяли у злоумышленника часть похищенных денежных средств — чуть более четырёх тысяч рублей", — говорится в сообщении.


Выяснилось, что тот же парень в ночь перед ограблением женщины совершил другое преступление: камнем разбил окно супермаркета, залез внутрь и пошёл "потрошить" кассу, но та оказалась пустой. Теперь против молодого уголовника возбудили сразу два новых дела — по статьям "Грабёж" и "Покушение на кражу".

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Метки: Видео   вежливость   вор   диспетчер такси   извинился   ограбление   рецидивист   
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24k
Кура́тор Час назад
думаете на этот раз перевоспитается

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1k
naf-naf 2 минуты назад
В 21 год семь раз быть судимым, да когда ж он усел? Условкой думаю он только первый раз отделался, но потом то сидел же. со скольки же он начал интересно
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17k
Андрей 58 минут назад
Такой молодой а уже семь судимостей? Шесть раз из семи давали условно?
Ссылка www.youtube.com
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Alorous

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