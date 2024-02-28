Странная попытка ограбления в Полтаве

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В один из рыбных магазинов украинского города Полтава ворвался мужчина с ножом. Злоумышленник попытался добраться до продавщицы, ткнул рыбу ножом и ушёл.
Камера наблюдения запечатлела попытку ограбления магазина. К счастью, продавщица не пострадала.
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Дескать, нельзя просто так вынимать холодное оружие! Правильная поговорка.
Но данного дебила к этому народу причислять никак нельзя, просто- безродный дебил!