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Странная попытка ограбления в Полтаве

Странная попытка ограбления в Полтаве

Автор:
28 февраля 2024 08:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Украина   криминал   магазин   ограбление   рыба   
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В один из рыбных магазинов украинского города Полтава ворвался мужчина с ножом. Злоумышленник попытался добраться до продавщицы, ткнул рыбу ножом и ушёл.

Камера наблюдения запечатлела попытку ограбления магазина. К счастью, продавщица не пострадала.

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Метки: Видео   Украина   криминал   магазин   ограбление   рыба   
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5  комментариев
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130
Николай Скобеев Час назад
Не сожру, так понадкусываю!
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5k
Искандер 10 минут назад
У какого-то народа, есть поговорка: "Если вынул из ножен, воткни во что-нибудь!
Дескать, нельзя просто так вынимать холодное оружие! Правильная поговорка.
Но данного дебила к этому народу причислять никак нельзя, просто- безродный дебил!
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14k
Андрей А 50 минут назад
А с чего взяли, что это попытка ограбления???
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Krasin

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