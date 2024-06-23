Леопард поймал шакала, который спасся и перехитрил хищника

Со слов туриста, хищная кошка на протяжении 12 минут подкрадывалась к потенциальной добыче.





Схватив за шею шакала, леопард утащил свою жертву на дерево и оставил её на массивной ветви до лучших времён.





Но шакалу удалось перехитрить грозного зверя и совершить побег, спрыгнув с дерева.





Путешественник запечатлел явно растерянного и голодного леопарда, которому пришлось выслеживать новую добычу.

