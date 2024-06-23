FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17153 поста • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Леопард поймал шакала, который спасся и перехитрил хищника

Леопард поймал шакала, который спасся и перехитрил хищника

Автор:
23 июня 2024 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   животные   леопард   перехитрил   хищник   шакал   
857
1
1

Любитель дикой природы, путешествующий две недели назад по территории трансграничного парка Кгалагади в Южной Африке, стал свидетелем охоты леопарда на уснувшего шакала.

Со слов туриста, хищная кошка на протяжении 12 минут подкрадывалась к потенциальной добыче.


Схватив за шею шакала, леопард утащил свою жертву на дерево и оставил её на массивной ветви до лучших времён.


Но шакалу удалось перехитрить грозного зверя и совершить побег, спрыгнув с дерева.


Путешественник запечатлел явно растерянного и голодного леопарда, которому пришлось выслеживать новую добычу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   Видео   животные   леопард   перехитрил   хищник   шакал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Владимир 21 минуту назад
вот,зараза!!!Лепа голодный остался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Клёст 6 минут назад
))Побег из холодильника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3048 постов (2962 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1085220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как попало
Москвич сжёг дорогую машину соседа из-за громкого выхлопа и привычки парковаться как...
Набирающие популярность в сообществах
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
Кормак Маккарти — за что мы любим автора «Дороги» и «Старикам тут не место»⁠⁠
Кормак Маккарти — за что мы любим автора «Дороги» и «Старикам тут не место»⁠⁠
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#США#животные#кошка#забавно#машина#съемка#Подмосковье#Франция
#история#интересно#СССР#фильм#интересное#квартира#актеры#собака#улыбнуло#факты
#в мире#полиция#люди#новости#Юмор#семья#Россия#СУД#шоу бизнес#сарказм
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Лиса возомнила себя леопардом в приморском нацпарке Лиса возомнила себя леопардом в приморском нацпарке Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих Леопард нагрянул в индийскую деревню и покалечил лесничих Ягуар: хищная кошка, которая любит купаться⁠⁠ Ягуар: хищная кошка, которая любит купаться⁠⁠ Большой котик охотится Большой котик охотится Когда забыл покормить котика в Африке Когда забыл покормить котика в Африке

На что жалуетесь?

Вернуться