Леопард поймал шакала, который спасся и перехитрил хищника

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Любитель дикой природы, путешествующий две недели назад по территории трансграничного парка Кгалагади в Южной Африке, стал свидетелем охоты леопарда на уснувшего шакала.
Со слов туриста, хищная кошка на протяжении 12 минут подкрадывалась к потенциальной добыче.
Схватив за шею шакала, леопард утащил свою жертву на дерево и оставил её на массивной ветви до лучших времён.
Но шакалу удалось перехитрить грозного зверя и совершить побег, спрыгнув с дерева.
Путешественник запечатлел явно растерянного и голодного леопарда, которому пришлось выслеживать новую добычу.
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