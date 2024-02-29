На один зубок: пёс за пару секунд расправился с куриной грудкой

Многие знают, что крупным собакам нужно больше еды, чем маленьким, но немногие понимают, насколько больше. Аппетит некоторых крупных хороших мальчиков может шокировать, и герой этого видео по кличке Зевс тому подтверждение.

Когда хозяин дал ему большой кусок филе куриной грудки, Зевс слопал его, практически не жуя, будто ему дали крошечную печенюшку или яблочную дольку. При этом собакен явно не наелся полученным куском курицы, поэтому стал с виноватыми глазами ждать, что ему достанется второй кусок.