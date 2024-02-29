На один зубок: пёс за пару секунд расправился с куриной грудкой

Голодный пёс съел большой кусок филе куриной грудки почти не жуя его. Не дай Бог так оголодать!
Многие знают, что крупным собакам нужно больше еды, чем маленьким, но немногие понимают, насколько больше. Аппетит некоторых крупных хороших мальчиков может шокировать, и герой этого видео по кличке Зевс тому подтверждение.
Когда хозяин дал ему большой кусок филе куриной грудки, Зевс слопал его, практически не жуя, будто ему дали крошечную печенюшку или яблочную дольку. При этом собакен явно не наелся полученным куском курицы, поэтому стал с виноватыми глазами ждать, что ему достанется второй кусок.
Источник:
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Конкуренция за подачку это прям "святое".
Да и миски при кормежке опустошают наперегонки.
Не успеешь моргнуть, а они уже друг у друга проверяют не осталось ли чего.