FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16138 постов • 1702 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
На один зубок: пёс за пару секунд расправился с куриной грудкой

На один зубок: пёс за пару секунд расправился с куриной грудкой

Автор:
29 февраля 2024 13:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   куриная грудка   мясо   собака   
1348
1
1

Голодный пёс съел большой кусок филе куриной грудки почти не жуя его. Не дай Бог так оголодать!

Многие знают, что крупным собакам нужно больше еды, чем маленьким, но немногие понимают, насколько больше. Аппетит некоторых крупных хороших мальчиков может шокировать, и герой этого видео по кличке Зевс тому подтверждение.

Когда хозяин дал ему большой кусок филе куриной грудки, Зевс слопал его, практически не жуя, будто ему дали крошечную печенюшку или яблочную дольку. При этом собакен явно не наелся полученным куском курицы, поэтому стал с виноватыми глазами ждать, что ему достанется второй кусок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   животные   куриная грудка   мясо   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
М С Час назад
Да собаки всегда так едят. Это еще не голодный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DESANT_MSK137 8 минут назад
Кане -корсо, ему вообще на один зубок, с учетом размеров и веса собаки.Там второй кусок , я думаю тоже для него лежал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Полчаса назад
Крокодилы могут жрать до непроходимости в гортани до 35% из веса, а потом 4 месяца в сухой сезон тупо наблюдать, как парнокопытные пьют из грязной лужи. Питоны и удавы тоже, но до года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
al-lav 37 минут назад
Очень странно, что второй спокойно сидел и смотрел на этот разврат. :-)
Конкуренция за подачку это прям "святое".
Да и миски при кормежке опустошают наперегонки.
Не успеешь моргнуть, а они уже друг у друга проверяют не осталось ли чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Алексей Час назад
Грузинский аул. Выходит пожилой грузин на крыльцо покурить и видит как петух топчет курицу. Поглядев, он бросает горсть пшена, тут же петух соскакивает с курицы и начинает клевать пшено. Грузин, тяжко вздохнув: "Не дай бог так оголодать!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ДеониS Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Макс73 Час назад
Хозяин - Дебил. Так можно заворот желудка справоцировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

852283



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 февраля
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#интересное#интересно#кино#забавно#США#дети#собака
#животные#машина#автомир#факты#аварии#авто аварии#Автовсячина#Разное#СССР#Москва
#Прикол#автомобили#в мире#история#ДТП#кот#позитив#фильм#Ynews#Еда
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Пёс возмутился обманом со стороны хозяина Пёс возмутился обманом со стороны хозяина Четвероногий гипнотизёр Четвероногий гипнотизёр Четвероногий страдалец Четвероногий страдалец &nbsp;Собака примерила танцевальный костюм  Собака примерила танцевальный костюм Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

На что жалуетесь?

Вернуться