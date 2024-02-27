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Cобачий паркур

Cобачий паркур

Автор:
27 февраля 2024 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   паркур   собака   
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Пёс породы бордер-колли демонстрирует свои спортивные навыки. Животное мастерски проходит небольшую полосу препятствий в бетонных джунглях.

Песня на фоне: "Da Ya Think I'm Sexy?" в исполнении певца и музыканта Рода Стюарта

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Метки: Видео   Пёс   в мире   животные   паркур   собака   
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3  комментария
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Григорий 2 часа назад
хороший мальчик, держит себя в тонусе, не то что ты перед монитором)))
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Себастьян Перейра

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