Cобачий паркур

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Пёс породы бордер-колли демонстрирует свои спортивные навыки. Животное мастерски проходит небольшую полосу препятствий в бетонных джунглях.
Песня на фоне: "Da Ya Think I'm Sexy?" в исполнении певца и музыканта Рода Стюарта
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