Реакция собак на исчезновение мячика

Наши питомцы мало чем отличается от детей. Им также нужно много активности, побольше вкусняшек и их также очень легко обмануть.

Хозяйка решила разыграть своих питомцев фокусом с исчезновением мячика. Казалось бы, это очень примитивный розыгрыш, но двое песиков весьма озадачились, когда мячик неожиданно «исчез» из рук хозяйки.

Один из псов оказался достаточно прозорлив: когда он отправился на поиски исчезнувшей игрушки, то достаточно быстро нашел пропажу под ногой у хозяйки.