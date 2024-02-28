Реакция собак на исчезновение мячика

Хозяйка собак решила подшутить над своими питомцами во время игры. Девушка подкидывала мячик, а затем он неожиданно исчез.
Наши питомцы мало чем отличается от детей. Им также нужно много активности, побольше вкусняшек и их также очень легко обмануть.
Хозяйка решила разыграть своих питомцев фокусом с исчезновением мячика. Казалось бы, это очень примитивный розыгрыш, но двое песиков весьма озадачились, когда мячик неожиданно «исчез» из рук хозяйки.
Один из псов оказался достаточно прозорлив: когда он отправился на поиски исчезнувшей игрушки, то достаточно быстро нашел пропажу под ногой у хозяйки.
Источник:
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