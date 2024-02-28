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Реакция собак на исчезновение мячика

Реакция собак на исчезновение мячика

Автор:
28 февраля 2024 07:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   игра   собака   
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Хозяйка собак решила подшутить над своими питомцами во время игры. Девушка подкидывала мячик, а затем он неожиданно исчез.

Наши питомцы мало чем отличается от детей. Им также нужно много активности, побольше вкусняшек и их также очень легко обмануть.

Хозяйка решила разыграть своих питомцев фокусом с исчезновением мячика. Казалось бы, это очень примитивный розыгрыш, но двое песиков весьма озадачились, когда мячик неожиданно «исчез» из рук хозяйки.

Один из псов оказался достаточно прозорлив: когда он отправился на поиски исчезнувшей игрушки, то достаточно быстро нашел пропажу под ногой у хозяйки.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   игра   собака   
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4  комментария
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541
Aлексей Час назад
мой золотой так же реагирует, и так же гримасничает... прикольные они в такие моменты...
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4k
TOROID 3 минуты назад
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11k
Dabus 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
hebpat 2 часа назад
шайтанама
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