Четвероногий страдалец

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Мужчина снял на видео одного из самых несчастных в мире псов. Животное очень хотело стащить мясо с мангала, но его останавливало воспитание и возможные последствия поступка.
Видит око, да зуб неймёт
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А под конец морду на колени мне!:)) Все ноги ниже колен в слюнях!:))
Я сначала коту его долю выделяю, затем себе готовлю