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Четвероногий страдалец

Четвероногий страдалец

Автор:
17 марта 2023 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   Реакция   видео   животные   мясо   собака   
1174
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Мужчина снял на видео одного из самых несчастных в мире псов. Животное очень хотело стащить мясо с мангала, но его останавливало воспитание и возможные последствия поступка.

Видит око, да зуб неймёт

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Метки: Прикол   Пёс   Реакция   видео   животные   мясо   собака   
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7  комментариев
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104
twincam 23 минуты назад
кожаные ублюдки не делятся мясом
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16k
Сергей 13 минут назад
Как я это понимаю!:)) У меня пес также сидел около стола, слюни как возжи до пола!
А под конец морду на колени мне!:)) Все ноги ниже колен в слюнях!:))
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166
Yago 38 минут назад
мой еб*нько унес бы с раскаленной решеткой
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65k
doker 53 минуты назад
Изверги...

Я сначала коту его долю выделяю, затем себе готовлю
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329
Liberman doker 39 минут назад
Попробуй не выделить))) трётся так о ноги что нереально стоять)))
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