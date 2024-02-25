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"Тётя кошка, выгляни в окошко": рысь пришла в гости к госинспектору на Камчатке

"Тётя кошка, выгляни в окошко": рысь пришла в гости к госинспектору на Камчатке

Автор:
25 февраля 2024 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Камчатка   госинспектор   животные   забавно   милота   рысь   
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Красавицу удалось запечатлеть госинспектору Максиму Скутину. Причем, хищница даже не думала уходить, а с большим интересом наблюдала за тем, что происходит в доме.

Пушистая гостья не испугалась даже камеры и с удовольствием позировала, смотря в объектив.


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Метки: Видео   Камчатка   госинспектор   животные   забавно   милота   рысь   
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55  комментариев
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6k
livaneth 8 часов назад
Господи, как погладить то хочется!
Она же по зиме очень пушистая.
Запустить пальцы в этот мех..
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1k
Igors 24 минуты назад
Одинарные рамы?... В один слой стекла?..
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8k
tamin Час назад
Огонь!!! А котэ просто выбирал, кого же съесть)))
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7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Красивая
Видно, что сытая. Довольна жизнью.
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33k
Slonyash 2 часа назад
Красивая!
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316
ivandike 3 часа назад
Не боишься? А автор не боится этого котика?
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240
Buratino 5 часов назад
котик симпатяга, конечно :)
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26k
Slawa49 5 часов назад
волки таскают собак, а рысь таскает котов!
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26k
Slawa49 5 часов назад
вот тоже пришла погостила и ушла, с котом!
Ссылка www.youtube.com
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2k
Мария Коненкова 5 часов назад
Ну нормально, чё. Домашние котики с подоконника наблюдают за внешним миром, дикие - тоже с подоконника, за внутренним.
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43
Лопатин Михаил Мария Коненкова 52 минуты назад
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59k
Мойша 5 часов назад
Здрасте! Так и шои вы имеете для вкусненького? Я жду...
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44k
Карандаш 5 часов назад
Улыбочка такая зловещая.
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26k
Slawa49 5 часов назад
стопудово эта рысь тут не впервые. возможно даже будучи котенком выросла на кордоне, а возможно и до сих пор живет просто вышла погулять, а инспектор решил сделать видосик!
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6k
Сергей Борисов 6 часов назад
Ощущение, что этот Мурзук уже знаком с обитателем кордона и запросто, что прикормлен, раз так без боязни рядом сидит.
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8k
perekrestok 6 часов назад
Вежливая кошка! В окно не стучит, зубы не показывает. Наверное думал что сообразит человек дать покушать. надеюсь после съемок гонорар в виде куска мяса все же кошке дали.
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59k
turyst 6 часов назад
"рысь пришла к госинспектору"

Рысь это ничего, мог бы и такой придти. ;)
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8k
Vladimir 6 часов назад
Красаиса!
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796
MidMaster 6 часов назад
Порой хочется оказаться в подобном домишке, на отшибе, в лесу. Заварить ароматного чаю, нажарить картошки с луком и салом, набить в трубку табачку (курит бросил давно, но все-же) и послушать отличные лесные истории под треск дровишек в печке.
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15k
котегRUS 6 часов назад
эти кисы, кстати, воспринимают человека не как угрозу, а как добычу!
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92k
sapér Vodička 6 часов назад
КРАСИВОЕ !!! И РЫБОВ НЕ ХОЧЕТ !!!
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4k
poбт 7 часов назад
автору советую посмотреть в любое(особенно грязное) окно с солнечной стороны
кроме отражения самого себя и улицы в нем особо ничего не увидишь
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