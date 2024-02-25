"Тётя кошка, выгляни в окошко": рысь пришла в гости к госинспектору на Камчатке

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Красавицу удалось запечатлеть госинспектору Максиму Скутину. Причем, хищница даже не думала уходить, а с большим интересом наблюдала за тем, что происходит в доме.
Пушистая гостья не испугалась даже камеры и с удовольствием позировала, смотря в объектив.
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Она же по зиме очень пушистая.
Запустить пальцы в этот мех..
Рысь это ничего, мог бы и такой придти. ;)