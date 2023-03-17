«Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

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Им потребовалось ждать около 15 минут, пока ленивец уйдет с дороги.
Скоростная поездка длинною в год))
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Так-то у них реакция дай боже, когти здоровенные и лапой, если надо, машут они ну очень быстро. Выпотрошил бы парня, как куренка, с перепугу-то.