FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13667 постов • 1657 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
«Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

«Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

Автор:
17 марта 2023 11:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   зиплайн   канатная дорога   коста-рика   ленивец   милота   
365
1
1

Им потребовалось ждать около 15 минут, пока ленивец уйдет с дороги.

Скоростная поездка длинною в год))

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   забавно   зиплайн   канатная дорога   коста-рика   ленивец   милота   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Serg2001 2 часа назад
Хорошо, если попить-поесть с собой взяли... Им там долго висеть придется...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
970
Mrak OBOY 9 минут назад
ленивец экстремал!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ухалус Посовиномус 58 минут назад
Малому пофартило, что ленивец не головой к нему висел.
Так-то у них реакция дай боже, когти здоровенные и лапой, если надо, машут они ну очень быстро. Выпотрошил бы парня, как куренка, с перепугу-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Час назад
Это как идёшь ты по тротуару, а тут с заду на бибибке кто то едет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

790038



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big
«Мама, я не могу больше пить»: на Бали отменили концерты Бориса Гребенщикова и Little Big
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 марта
Набирающие популярность в сообществах
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Огромные двигатели с невероятной мощностью
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
Новый скафандр NASA для полёта на Луну
Новый скафандр NASA для полёта на Луну
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давний комплимент

Лучшие демотиваторы
Мужчины обычно все вещи вешают на пол

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#машина#люди#кино#подборка#картинки#Жизнь#фильм
#Юмор#интересно#в мире#Россия#Приколы#автомир#актеры#СССР#собака#красота
#интересное#факты#история#полиция#автомобили#позитив#забавно#улыбнуло#Москва#маразм
Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи Выпуск нового продукта ILIFE W90: беспроводной бюджетный пылесос, который не оставляет грязи Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой Милая совушка принесла девушке письмо Милая совушка принесла девушке письмо Кот порадовал своего хозяина массажем Кот порадовал своего хозяина массажем Вот&nbsp;и&nbsp;поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами Воссоединение детёныша ленивца с мамой Воссоединение детёныша ленивца с мамой

На что жалуетесь?

Вернуться