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В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям

В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям

Автор:
18 февраля 2024 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Муромск   животные   забавно   зубр   милота   
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Жительница села Польцо Владимирской области обнаружила на своем участке огромного зубра. Россиянка не испугалась и сняла зверя на видео.

На кадрах местная жительница разговаривает с зубром, животное ведет себя достаточно миролюбиво и спокойно.


«Ты зачем пришел? Пугать меня?» - обращается к животному местная жительница.


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Метки: Видео   Муромск   животные   забавно   зубр   милота   
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4  комментария
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86
Navygator Час назад
Огромный? Телёнок же ещё.
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25k
SolomonA Час назад
Чего пришел - кушать хочется! Снегу вон сколько навалило - до травы не докопаться.
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2k
SoulSeeker Час назад
Довелось увидеть их в Приокском террасном заповеднике (там есть специальных зубропитомник, по нему водят экскурсии) - там один был просто эпических размеров, сказали что весит больше тонны. Но они вроде мирные, хотя нам показывали поваленные деревья и рассказывали что у зубров есть такой аспект поведения - грудью наваливаться зачем-то на пни и деревья, то ли почесаться, то ли пободаться. Этот гость ещё не самый большой - просто размером с корову. Но страшно конечно рядом с таким зверем. Однако вообще неясно - откуда они там, вроде зверь очень редкий (его не просто так в питомниках разводят).
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17k
Совранский 2 часа назад
По Калужской обл тоже стали гулять мохнатые)))
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