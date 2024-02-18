В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям

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Жительница села Польцо Владимирской области обнаружила на своем участке огромного зубра. Россиянка не испугалась и сняла зверя на видео.
На кадрах местная жительница разговаривает с зубром, животное ведет себя достаточно миролюбиво и спокойно.
«Ты зачем пришел? Пугать меня?» - обращается к животному местная жительница.
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