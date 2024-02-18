В Муромском районе огромный зубр «пришел в гости» к местным жителям

Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут

Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами

Вот это баланс: собаки не дают хозяйке заниматься йогой

«Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

Милая совушка принесла девушке письмо

Кот порадовал своего хозяина массажем