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В Китае инженер смастерил кровать-вездеход для нехочухи

В Китае инженер смастерил кровать-вездеход для нехочухи

Автор:
18 февраля 2024 09:42
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Китай   вездеход   забавно   изобретение   кровать   умелец   
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В Сети завирусился ролик с изобретением китайского инженера, создавшего вездеходную кровать, которой не страшны даже отвесные преграды.

Герой ролика, судя по надписи на спинке кровати, мыслит смело, что и доказал в представленном прототипе. Кровать-вездеход преодолевает любые препятствия, разворачивается на месте, залезает на отвесные стены – и все это ради спокойного сна. В ее основе восемь осей на независимых подвесках. Технические характеристики не представлены.


Сразу вспоминается советский мультфильм «Нехочуха». Изобретатель из Китая воплотил мечту мультяшного героя. Его стилизованная под панду кровать создана для самых ленивых путешественников.

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Метки: Видео   Китай   вездеход   забавно   изобретение   кровать   умелец   
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10  комментариев
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14k
gavrosh 4 часа назад
На нашей ещё и тепло)
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24k
Тигран Саркисян 13 минут назад
А куда он столько контролеров запихнул , я представляю какой там трындец с коммутацией , а не проще было просто гусеницы поставить ?
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20k
babuby 2 часа назад
Емеля-сан?
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 часа назад
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5k
Горожанин 3 часа назад
Моя школьная мечта сбылась!
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37k
Андрей Иванов 3 часа назад
Емеля 2.0. Китайская подделка
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7k
перевозчик 4 часа назад
у нас Емеля на такой еще 100500 лет назад катался
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