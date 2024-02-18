В Китае инженер смастерил кровать-вездеход для нехочухи

В Сети завирусился ролик с изобретением китайского инженера, создавшего вездеходную кровать, которой не страшны даже отвесные преграды.
Герой ролика, судя по надписи на спинке кровати, мыслит смело, что и доказал в представленном прототипе. Кровать-вездеход преодолевает любые препятствия, разворачивается на месте, залезает на отвесные стены – и все это ради спокойного сна. В ее основе восемь осей на независимых подвесках. Технические характеристики не представлены.
Сразу вспоминается советский мультфильм «Нехочуха». Изобретатель из Китая воплотил мечту мультяшного героя. Его стилизованная под панду кровать создана для самых ленивых путешественников.
Источник:
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